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Выборы на севере КосовоФото: M. Andrić-Rakić/DW
КонфликтыКосово

Сербы на севере Косово бойкотируют местные выборы

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Президент Косово Курти выразил сожаление, что сербское население бойкотирует голосование под давлением Белграда. Бойкот может привести к новой эскалации конфликта Косово и Сербии.

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Представители сербского населения на севере Косово бойкотируют выборы в органы местного самоуправления. Правительство Сербии при этом оказывает поддержку бойкоту голосования, проходящего в воскресенье, 23 апреля.

По итогам выборов предполагается вновь назначить представителей сербского населения, которые ушли со своих постов в ноябре прошлого года после конфликта между Приштиной и Белградом.

В выборах на 19 избирательных участках могут участвовать 45 тысяч человек, 95 процентов из них имеют сербские корни. Премьер-министр Косово Альбин Курти выразил сожаление, что "сербские граждане Косово" не используют свое право голоса под давлением Белграда. Власти Сербии считают, что условия для возвращения сербских представителей в северном Косово еще не выполнены. Они настаивают на создании "объединения сербских общин", которое бы стало своего рода автономией для 120 тысяч сербов на севере Косово.

Новый виток напряженности между Сербией и Косово

Бойкот местных выборов может вновь усилить напряженность между Сербией и Косово, которые в марте при посредничестве ЕС договорились о нормализации отношений. При этом ни одна из сторон не подписала соглашение.

Новый виток эскалации ситуации в Косово начался 8 декабря 2022 года, когда на заселенном преимущественно сербами севере республики полиция задержала нескольких бывших сербских полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Косовские сербы сочли задержания несправедливыми и выстроили на трассах в нескольких населенных пунктах баррикады. Как заявил в интервью Die Welt косовский премьер Альбин Курти, у ряда защитников баррикад были отличительные знаки российского ЧВК "Вагнер" и байкерского клуба "Ночные волки".

Позднее, 26 декабря, власти Косово и Сербии привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. Спустя два дня, 28 декабря, ситуацию удалось стабилизировать.

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