Вучич: Сербия и Косово достигли договоренностей

Президент Сербии Александар Вучич в субботу, 18 марта заявил, что достиг с премьер-министром Косово Альбином Курти соглашений по нескольким пунктам плана урегулирования, предложенного Западом. Переговоры между Вучичем и Курти в городе Охрид в Северной Македонии продолжались 12 часов. Сербский президент назвал их важными, однако добавил, что он "ничего не подписал" и это не был "день икс", передает сербское издание "Вечерние новости".

По словам Вучича, достигнутые на встрече договоренности закладывают рамки для дальнейших переговоров сторон. Он также выразил уверенность, что ЕС оценит усилия сербских властей по урегулированию давнего конфликта с Косово, и это поможет стране в евроинтеграции. "Если мы хотим продолжать идти по европейскому пути, наш прогресс будет оценен", - подчеркнул президент Сербии. Подробнее рассказать о достигнутых соглашениях с Курти он пообещал 19 марта.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, бывший посредником на переговорах в Охриде, подтвердил: "У нас есть соглашение". Стороны согласовали имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений, написал он в Twitter. Однако при этом Боррель подчеркнул, что между Сербией и Косово сохраняется немало противоречий, и достижение всеобъемлющего соглашения потребует дальнейшей работы.

План Запада для Сербии и Косово

План урегулирования конфликта между Сербией и отделившимся от нее 15 лет назад Косово (чего в Белграде так и не признали) предложили в ноябре 2022 года Франция и Германия, и поддержали США. Суть документа из одиннадцати пунктов: обе стороны взаимно признают свои национальные документы и символы. Сербия отказывается от блокады членства Косово в международных организациях, включая ООН. Косово, со своей стороны, разрешает деятельность Ассоциации сербских общин в Косово и гарантирует особую защиту сербских православных церквей и монастырей.

27 февраля 2023 года Вучич и Курти уже встречались в Брюсселе и приняли подготовленный ЕС документ о посредничестве. Однако после возвращения из Брюсселя Вучич заявил, что Сербия никогда не позволит Косово стать членом ООН, а Курти поклялся парламенту, что о сербской ассоциации общин с автономией и самоуправлением не может быть и речи, как и о защите сербских культурных ценностей.

Конфликт или евроинтеграция?

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее, столкновения продолжались вплоть до декабря.

При этом в декабре Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия сделала это еще в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции напрямую зависят от успехов в урегулировании конфликта.

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