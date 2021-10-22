Республика Косово

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Российские дипломаты объявлены персонами нон грата за подрывную деятельность, сообщила президент Косово Османи. Россия, не признающая независимости Косово, считает, что высылка дипломатов не имеет правовых оснований.
Спустя две недели через начала конфликта в приграничном регионе Сербия убрала от пограничных переходов заграждения, Косово отводит полицейский спецназ.
Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась после решения правительства Косово не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.
Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.
На скамье подсудимых - один из бывших командиров Армии освобождения Косово Салих Мустафа, которого обвиняют в убийстве, пытках, жестоком обращении и произвольных арестах.
Глава правительства Германии встретилась с премьер-министрами Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся к членству в ЕС.
Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
Кандидатуру экс-председателя парламента Косово поддержал 71 депутат. Вьоса Османи исполняла обязанности президента после отставки обвиненного в военных преступлениях Хашима Тачи.
Пятер Шала будет находиться под стражей в Бельгии до возможного перевода в следственный изолятор Специального трибунала по Косово в Гааге.
Сотни семей рома бежали от войны в Косово. В Белграде они устроили в парке временный лагерь. Времянки построили фактически из мусора. Тут они живут уже больше двадцати лет - без элементарных удобств, света и водопровода.
Партия "Самоопределение" во главе с Альбином Курти обещает покончить с бесхозяйственностью и коррупцией. Из-за судимости избирком запретил Курти баллотироваться в депутаты, но он намерен возглавить правительство.
Согласно опросам избирателей, партия "Самоопределение" выигрывает парламентские выборы в Косово, набирая 42 процента голосов. Ее лидеру избирком запретил баллотироваться депутатом, но он намерен возглавить правительство.
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Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косово предъявил обвинения президенту страны Хашиму Тачи и еще ряду политиков. Тачи ушел в отставку. Страну охватил серьезный политический кризис.
Хашим Тачи объяснил свою отставку желанием сохранить целостность Косово. Спецтрибунал в Гааге обвинил президента республики и еще 9 человек в преступлениях против человечности.
В Приштине задержан глава Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) Хисни Гуцати. Его отправят в Гаагу, где базируется Спецтрибунал по Косово.
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