Республика Косово

Дома из мусора: кошмарный временный лагерь в Белграде стал для рома постоянным местом жительства

Сотни семей рома бежали от войны в Косово. В Белграде они устроили в парке временный лагерь. Времянки построили фактически из мусора. Тут они живут уже больше двадцати лет - без элементарных удобств, света и водопровода.