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Республика Косово

Monument of Brotherhood and Unity, Pristina, Kosovo, Serbia

Косово объявило о высылке двух российских дипломатов 22.10.2021

Российские дипломаты объявлены персонами нон грата за подрывную деятельность, сообщила президент Косово Османи. Россия, не признающая независимости Косово, считает, что высылка дипломатов не имеет правовых оснований.

Kosovo police secure the area as Ethnic Serbs gather on barricades near the northern Kosovo border crossing of Jarinje on the ninth day of protest on Tuesday, Sept. 28, 2021. Ethnic Serbs in Kosovo have been blocking the border for a ninth straight day to protest a decision by Kosovo authorities to start removing Serbian license plates from cars entering the country, raising fears such incidents could unleash much deeper tensions between the two Balkan foes. (AP Photo/Visar Kryeziu)

Сербия и Косово снимают блокаду пограничных переходов 02.10.2021

Спустя две недели через начала конфликта в приграничном регионе Сербия убрала от пограничных переходов заграждения, Косово отводит полицейский спецназ.
Kosovo special police officers stand guard as hundreds of Kosovo Serbs protest against a government ban on entry of vehicles with Serbian registration plates, in Jarinje, Kosovo, September 27, 2021. REUTERS/Laura Hasani

Сербия и Косово урегулировали приграничный конфликт 30.09.2021

Напряженность между Белградом и Приштиной обострилась после решения правительства Косово не пропускать на свою территорию автомобили с сербскими номерами.
Kosovo police officers patrol by trucks where Kosovo Serbs block a road near the northern Kosovo border crossing of Jarinje, Monday, Sept. 20, 2021. Tensions soared Monday at the border between Kosovo and Serbia as Kosovo deployed additional police to implement a rule to remove Serbian license plates from cars entering Kosovo, while Serbs protested the move. (AP Photo/Bojan Slavkovic)

Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность 26.09.2021

Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.

2021-09-15 09:31:44 DEN HAAG - Salih Mustafa (R) und sein Anwalt Julius von Bone (L) zu Beginn seines Prozesses vor dem Kosovo-Tribunal. Der Verdächtige war während des Kosovo-Konflikts 1998/99 ein hochrangiger Kommandeur der Kosovo-Befreiungsarmee (UK). ANP POOL ROBIN VAN LONKHUIJSEN

В Гааге начался первый суд по военным преступлениям в Косово 15.09.2021

На скамье подсудимых - один из бывших командиров Армии освобождения Косово Салих Мустафа, которого обвиняют в убийстве, пытках, жестоком обращении и произвольных арестах.

German Chancellor Angela Merkel was received today in Tirana with an official ceremony in Tirana

Меркель подтвердила интерес ФРГ и Евросоюза к балканским странам 14.09.2021

Глава правительства Германии встретилась с премьер-министрами Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Республики Северная Македония и Косово. Все эти страны стремятся к членству в ЕС.
European Parliament President David Sassoli attends an extraordinary plenary session of the EU Parliament following an EU leaders summit, in Brussels, Belgium July 23, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Глава Европарламента выступил за прием балканских стран в ЕС 06.06.2021

Включение государств на Западных Балканах в состав Евросоюза принесет стабильность и процветание региону и всему континенту, заявил Давид Сассоли в интервью Funke Mediengruppe.
Chairwoman of the Assembly of Kosovo and acting President of Kosovo Vjosa Osmani speaks during an interview with The Associated Press in Kosovo capital Pristina on Friday, Nov. 13, 2020. Kosovo’s acting president complains that the European Union is not treating Kosovo on “an equal footing” with its former war foe, neighboring Serbia in the negotiations on normalizing their ties. Osmani on Friday said that Brussels was not learning from the mistakes of the past and was treating Serbia as “a spoiled child.” (AP Photo/Visar Kryeziu)

Вьоса Османи стала второй женщиной на посту президента Косово 05.04.2021

Кандидатуру экс-председателя парламента Косово поддержал 71 депутат. Вьоса Османи исполняла обязанности президента после отставки обвиненного в военных преступлениях Хашима Тачи.
11.11.2020 *** General view of the Kosovo Specialist Chambers tribunal, while Rexhep Selimi, a deputy in the Kosovo parliament makes his initial appearance in The Hague, Netherlands November 11, 2020. REUTERS/Eva Plevier/Pool

Экс-командир Армии освобождения Косово задержан в Бельгии 17.03.2021

Пятер Шала будет находиться под стражей в Бельгии до возможного перевода в следственный изолятор Специального трибунала по Косово в Гааге.

Дома из мусора: кошмарный временный лагерь в Белграде стал для рома постоянным местом жительства 10.03.2021

Сотни семей рома бежали от войны в Косово. В Белграде они устроили в парке временный лагерь. Времянки построили фактически из мусора. Тут они живут уже больше двадцати лет - без элементарных удобств, света и водопровода.
February 15, 2021*** Vetevendosje (Self-determination) party leader Albin Kurti poses for a photo with supporters after preliminary results of the parliamentary election in Pristina, Kosovo, February 15, 2021. REUTERS/Florion Goga REFILE - CORRECTING DATE

Левые одержали убедительную победу на выборах в Косово 15.02.2021

Партия "Самоопределение" во главе с Альбином Курти обещает покончить с бесхозяйственностью и коррупцией. Из-за судимости избирком запретил Курти баллотироваться в депутаты, но он намерен возглавить правительство.

Voters cast their ballots during parliamentary elections in Pristina, Kosovo, February 14, 2021. REUTERS/Florion Goga

Выборы в Косово: экзитполы предрекают победу оппозиции 14.02.2021

Согласно опросам избирателей, партия "Самоопределение" выигрывает парламентские выборы в Косово, набирая 42 процента голосов. Ее лидеру избирком запретил баллотироваться депутатом, но он намерен возглавить правительство.

Протесты за Навального и против Путина. Европа в фокусе (28.01.2021) 28.01.2021

Также в программе: как уберечься от паленого алкоголя в Турции, самый популярный товар с начала пандемии коронавируса в Швеции, расследование военных преступлений в Косово, сказочный мир под водой в Нидерландах.
Лидер Косово - перед Гаагским трибуналом. В чем его обвиняют

Лидер Косово - перед Гаагским трибуналом. В чем его обвиняют 07.11.2020

Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косово предъявил обвинения президенту страны Хашиму Тачи и еще ряду политиков. Тачи ушел в отставку. Страну охватил серьезный политический кризис.
Kosovo's President Hashim Thaci attends a press conference wit EU Special Representative for the Pristina-Belgrade Dialogue during a meeting in Pristina on June 16, 2020. - EU Special Representative for the Pristina-Belgrade Dialogue Miroslav Lajcak is on a three-day official visit to Kosovo regarding the EU-facilitated dialogue between Pristina and Belgrade. (Photo by Armend NIMANI / AFP)

Обвиненный в военных преступлениях президент Косово Хашим Тачи уходит в отставку 05.11.2020

Хашим Тачи объяснил свою отставку желанием сохранить целостность Косово. Спецтрибунал в Гааге обвинил президента республики и еще 9 человек в преступлениях против человечности.
Members of the Kosovo Protection Corps (KPC), and former fighters within the Kosovo Liberation Army (KLA), fire a salute for former KLA commander Ekrem Rexha, nicknamed Drini, during his funeral at the martyrs' cemetery outside Prizren, Thursday, 11 May, 2000. Some 20,000 people turned out in this southern town today for the funeral of he popular former KLA commander, who was shot dead in the streets here on Monday. Many Kosovo Albanians saw Rexha as a war hero for his role as commander of KLA forces in the key Mount Patsrik area on Kosovo's southwestern border with Albania, a vital supply for the rebels fighting Belgrade in 1998 and 1999. dpa

Миссия ЕС в Косово передает командиров АОК суду в Гааге 25.09.2020

В Приштине задержан глава Содружества ветеранов Армии освобождения Косово (АОК) Хисни Гуцати. Его отправят в Гаагу, где базируется Спецтрибунал по Косово.
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