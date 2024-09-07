Несколько переходов на границе Косово и Сербии заблокированы

Косово распорядилось закрыть несколько погранпереходов, обвинив Сербию в отказе впустить на свою территорию этнических албанцев. Приштина призвала Евросоюз и США повлиять на президента Сербии Вучича.

Ситуация на границе Сербии и Косово в очередной раз обострилась. Сербские демонстранты в ночь на субботу, 7 сентября, заблокировали несколько погранпереходов и вынудили путешественников с косовскими паспортами повернуть обратно. Местные СМИ характеризуют акцию как ответ на недавнее принудительное закрытие сербских административных учреждений на севере Косово правительством в Приштине.

О закрытии ряда погранпереходов министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц объявила поздним вечером 6 сентября. Она объяснила эту меру тем, что "сербы в масках" на одном из КПП якобы останавливали автомобили с германскими регистрационными знаками и не пропускали албанцев, пытавшихся въехать в Сербию. Присутствовавшая на месте сербская полиция не вмешивалась в ситуацию, заявила Гервалла-Шварц.

Дипломат из Приштины возложила ответственность за обострение на Белград. Президент Сербии Александар Вучич "продолжает предавать Германию и Евросоюз", отметила глава косовского внешнеполитического ведомства. Гервалла-Шварц призвала ЕС и США решительно воспрепятствовать следующему шагу Вучича. Сербского президента "необходимо остановить, прежде чем он перейдет к войне", подчеркнула дипломат.

Отношения Белграда и Приштины

Это уже не первое обострение отношений Сербии и Косово. Так, в 2022 году Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства перерегистрировать автомобили. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады. Спор удалось уладить через несколько месяцев. В сентябре 2023-го произошло нападение на косовских полицейских, в котором Приштина обвинила сербов. Это привело к очередному ухудшению отношений.

Подавляющее большинство населения Косово, составляющего 1,8 млн человек, - этнические албанцы. В стране также проживают 120 тысяч сербов, в основном на севере. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Ее признали около 100 государств, включая Германию.

Сербия считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Белграда разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также четыре страны ЕС, Китай и Индия.