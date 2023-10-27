Герхард Шрёдер и его партия СДПГ: любовь и ненависть

Бывший канцлер ФРГ и личный друг Владимира Путина удостоился в Германии почетной грамоты за многолетний партийный стаж. Церемония была не бесспорной. DW - с подробностями.

"У нас не получилось исключить Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) из партии. Не удалось нам и убедить его выйти из партии по собственной воле. Так что он член СДПГ и поэтому пользуется всеми правами члена партии - в том числе правом на чествование за многолетний партийный стаж". Так сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен (Saskia Esken) объяснила проведение в Ганновере - родном городе Шрёдера - торжественной церемонии вручения 79-летнему экс-канцлеру Германии почетной грамоты и почетного значка в виде иглы за 60 лет членства в партии.

Церемония для Шрёдера за закрытыми дверями

Первичная организация СДПГ, членом которой состоит Герхард Шрёдер, пыталась избежать проведения такой церемонии. Тогда за ее организацию взялся давний соратник Шрёдера, бывший бургомистр Ганновера Герберт Шмальштиг (Herbert Schmalstieg), занимавший этот пост и в то время, когда премьер-министром Нижней Саксонии (1990-1998 годы) был будущий канцлер.

Сопредседатели СДПГ Заския Эскен и Ларс Клингбайль Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Церемония в эту пятницу, 27 октября, была не публичной. Прессу на нее не пустили. Известно только, что никого из высшего руководства партии - ни самой Заскии Эскен, ни сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil), ни преемника Шрёдера на посту земельного премьер-министра Штефана Вайля (Stephan Weil) - среди примерно 40 участников церемонии не было.

Но был заместитель председателя фракции социал-демократов в бундестаге, глава ганноверской парторганизации Маттиас Мирш (Matthias Miersch). Готовя поздравление юбиляра, Мирш пообещал "конечно же, не обойти вниманием актуальную дискуссию", но в своем выступлении, по словам участников, отметил и большие заслуги Шрёдера на посту канцлера, упомянув, в частности, законы об однополых браках и о возобновляемых источниках энергии.

Герберт Шмальштиг, в свою очередь, назвал Шрёдера "выдающимся немецким социал-демократом, вошедшим в историю", и указал на то, что низким ценам на российский газ долгое время были рады немецкие политики, представители бизнеса и рядовые жители.

"Бриони-канцлер" и друг Путина

Совпадение ли это или нет, но чествование социал-демократа с 60-летним партийным стажем совпало с еще одним юбилеем. Ровно четверть века назад, 27 октября 1998 года в Германии было сформировано первое "красно-зеленое" правительство. Социал-демократ Герхард Шрёдер сменил на посту канцлера-консерватора Гельмута Коля (Helmut Kohl), бессменно правившего 16 лет. Смена была не только политической, но и визуальной, стилистической. Шредера называли "Бриони-канцлер".

Свои костюмы Герхард Шрёдер шил у Бриони Фото: picture-alliance/dpa

Он охотно позировал для глянцевых журналов в дорогих костюмах итальянского дома моды и с сигарой во рту. А рабочий класс, интересы которого вообще-то должны отстаивать социал-демократы, невзлюбил его - за болезненные социальные реформы, повышение взносов в больничные кассы, снижение пенсионного уровня.

А еще запомнилось правительство Шрёдера его склокой с министром финансов, войной в Косово и первой боевой зарубежной миссией бундесвера, ну и, разумеется, его приятельскими отношениями с Владимиром Путиным.

Российского президента он называл "демократом чистой воды", после поражения на выборах 2005 года охотно принял его приглашение на хорошо оплачиваемую работу в "Газпром", а потом и в "Роснефть", не стал разрывать отношения со своим приятелем в Кремле и после начала Путиным широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Исключение из партии не состоялось, но офис у Шрёдера отняли

Собственно, именно это последнее обстоятельство и стало той каплей, которая переполнила чащу терпения социал-демократов. Год назад сразу 17 низовых организаций СДПГ инициировали процедуру исключения Шрёдера из партии. Но потерпели неудачу. В середине мая этого года Федеральная арбитражная комиссия СДПГ по формальным причинам отклонила ходатайство об исключении экс-канцлера.

Успешнее оказалась попытка лишить Шрёдера офиса в бундестаге и штата ассистентов. Такая "привилегия" вообще-то полагается всем ушедшим со своих постов главам немецкого государства или правительства, потому что считается, что и на пенсии они продолжают служить отечеству. Вот и за Шрёдером поначалу оставались помещения в офисном здании бундестага на Унтер-ден-Линден - прямо напротив российского посольства в Берлине.

Путин и Шрёдер: друзья навеки? (2018 год, фото из архива) Фото: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Но бюджетный комитет бундестага еще в мае 2022 года аннулировал средства на аренду офиса Шрёдера и зарплату его референтов (в 2021 году эта сумма составила 407 тысяч евро. - Ред.). Правда, мотивировали парламентарии это решение не политической позицией экс-канцлера, а формальным поводом. Шрёдер, по их мнению, "больше не выполняет обязательств", вытекающих из его бывшей должности канцлера. Имеются в виду, к примеру, публичные выступления, участие в политических мероприятиях, поддержка общественных организаций.

Шрёдер съезжать из здания бундестага отказался и подал в административный суд Берлина на немецкое государство. В первой инстанции экс-канцлер дело проиграл. Но табличка с его именем все еще висит на двери кабинета в здании бундестага по адресу Унтер-ден-Линден 50. Шрёдер подал на апелляцию в высший административный суд ФРГ, который еще не назначил дату устных слушаний.

Грамота из онлайн-магазина СДПГ

Кстати, Заския Эскен и Ларс Клингбайль хоть и не присутствовали на церемонии чествования ветерана СДПГ в Ганновере, но не поздравить Шрёдера с 60-летним партийным стажем все-таки не смогли. Их подписи стоят на той самой почетной грамоте, которую ему вручили.

Дело в том, что грамота эта стандартная, а подписи на ней факсимильные. Любой социал-демократ, пробывший в рядах СДПГ 60 лет, может всего за несколько центов скачать в партийном онлайн-магазине такую грамоту с подписью обоих сопредседателей и повесить себе на стену.

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