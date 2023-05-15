Экс-канцлер ФРГ Шрёдер останется членом СДПГ

Федеральная арбитражная комиссия СДПГ отклонила ходатайство об исключении Герхарда Шрёдера из этой партии. В процессе о членстве бывшего канцлера в правящей политической силе Германии поставлена точка.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) сохранит членство в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Федеральная арбитражная комиссия СДПГ в понедельник, 15 мая, по формальным причинам отклонила ходатайство об исключении экс-главы правительства как недопустимое. Тем самым процесс считается завершенным, отмечает агентство dpa.

Разбирательство об исключении Шрёдера из партии

В 2022 году 17 региональных организаций СДПГ выступили инициаторами исключения Шрёдера из правящей в ФРГ партии. Однако в августе 2022-го специальная комиссия первой инстанции подрайонной организации СДПГ в Ганновере пришла к выводу, что политик не нарушал устав партии.

Тогда 7 региональных отделений социал-демократов подали апелляцию, которую в марте отклонила окружная арбитражная комиссия в Ганновере. "Нельзя определить с достаточной уверенностью", нарушил ли Шрёдер устав СДПГ или ее принципы, или был политик ли виновен в бесчестном поступке, объяснили в комиссии.

Герхард Шрёдер возглавлял Социал-демократическую партию Германии в 1999-2004 годах и занимал пост канцлера с 1998 по 2005 годы. В течение многих лет его критиковали за работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Проиграл суд и лишился пожизненного офиса

В мае 2022 года бывший глава федерального правительства был лишен в Германии ряда привилегий. В августе того же года Шрёдер подал в суд на государство, протестуя против решения бюджетного комитета бундестага закрыть его офис, но в мае экс-канцлер, по-прежнему сохраняющий за собой право на личную охрану и пенсию, проиграл суд.

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