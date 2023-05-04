Почему Шрёдер проиграл суд и лишился пожизненного офиса

Чтобы пользоваться привилегиями за госсчет, бывшие лидеры Германии должны и дальше служить своей стране. Суд решил, что у экс-канцлеров ФРГ нет права на автоматические бонусы.

Бывший канцлер Германии судится с государством ФРГ о "порядке пользования имуществом" и требует "защиты от выселения". Примерно так можно описать суть иска, который 4 мая рассматривал административный суд Берлина. Ему предстояло решить, поступил ли бундестаг противозаконно, когда в мае 2022 года лишил Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) пожизненного столичного офиса с соответствующим персоналом.

Оглашенное в тот же день решение суда означает не только поражение экс-канцлера, но и, по всей видимости, начало новой политической культуры в ФРГ, поскольку после такого прецедента на автоматические пожизненные привилегии не смогут претендовать даже лидеры страны. К тому же теперь, скорее всего, придется вносить дополнения в законодательство Германии.

Спор о шести кабинетах на Унтер-ден-Линден

Спор шел о шести помещениях в самом центре Берлина по адресу Унтер-ден-Линден 50 в принадлежащем германскому парламенту офисном здании Otto-Wels-Haus. Герхард Шрёдер получил их в свое распоряжение в 2005 году после того, как, проиграв выборы, уступил кресло главы правительства Ангеле Меркель (Angela Merkel).

Одно из зданий бундестага в центре Берлина, в котором находился офис бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Экс-канцлер вместе со своими сотрудниками (глава офиса, секретари, референты) пользовался всеми этими кабинетами до тех пор, пока бюджетный комитет бундестага через почти три месяца после начала полномасштабной войны России против Украины не принял решение приостановить работу офиса, содержание которого обошлось в 2021 году в 407 тысяч евро. К этому времени из офиса уже ушли несколько сотрудников. Это было очевидным протестом против близости Шрёдера к путинскому режиму, против отношения экс-канцлера к развязанной войне и его нежелания (на тот момент) отказаться от постов в "Газпроме" и Роснефти".

Так, уже 1 марта 2022, менее чем через неделю после начала широкомасштабной российской агрессии, стало известно, что от работы со Шрёдером отказался глава офиса и его спичрайтер Альбрехт Функ (Albrecht Funk), остававшийся в политической команде бывшего лидера немецких социал-демократов свыше 20 лет, и еще четыре сотрудника. Все они получили другие должности в ведомстве федерального канцлера.

Бундестаг положил конец многолетней традиции

Однако в обосновании решения бюджетного комитета бундестага война, Путин и российские энергокомпании не упоминались. Депутаты воспользовались формальным поводом: они решили закрыть офис, поскольку Шрёдер, по их мнению, "больше не выполняет обязательств", вытекающих из его бывшей должности канцлера. Имеются в виду, к примеру, публичные выступления, участие в политических мероприятиях, поддержка общественных организаций. Короче, продолжение служения своей стране.

Принятое решение оказалось юридическим новшеством правящей коалиции социал-демократов, "зеленых" и либералов. Депутаты фактически положили конец существовавшей многие десятилетия практике безоговорочного предоставления лидерам страны - федеральным канцлерам и президентам - по окончании срока их полномочий до конца жизни офиса с сотрудниками за счет налогоплательщиков. Практике, которая являлась всего лишь традицией, поскольку в законах Германии она не прописана, что не раз критиковала Федеральная счетная палата ФРГ.

4 мая 2023. Папка с надписью "Шрёдер против ФРГ" в зале административного суда в Берлине Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance

Герхард Шрёдер счел решение об отмене такой практики, которое не коснулось его пенсии и охраны, незаконным. Сначала, в июне 2022, он попытался добиться "взаимоприемлемого урегулирования" с бюджетным комитетом бундестага, затем, в августе, подал в суд, причем не на парламент, а на государство ФРГ - событие беспрецедентное для бывших руководителей правительств этого государства. И вот теперь, 4 мая 2023, его иск был рассмотрен. Сам 79-летний истец в зале суда не присутствовал, его интересы представляли адвокаты.

Суд под председательством Эрны Виктории Ксальтер (Erna Viktoria Xalter) пришел к выводу, что у бывшего канцлера нет законных оснований претендовать на офис за государственный счет. В свою очередь, адвокаты Шрёдера упирали на то, что все бывшие канцлеры получали такой офис без каких-либо предварительных условий и что их клиент по-прежнему выполняет свои обязанности. Он получает в большом количестве запросы от СМИ и граждан, посещает приемы и торжественные мероприятия, отметил Ральф Хайерман (Ralph Heiermann) и заявил, что Герхарда Шрёдера лишили права на офис из-за его личных отношений с Путиным. Это "недостойно правового государства", подчеркнул адвокат. Не исключено, что проигравшая сторона подаст апелляцию на решение суда.

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