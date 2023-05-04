Суд в Берлине рассматривает иск Шрёдера к ФРГ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер пожаловался на решение бундестага, лишившего его офиса и сотрудников после начала войны РФ против Украины. В Германии Шрёдера резко критикуют за близость к Кремлю.

Административный суд Берлина в четверг, 4 мая, приступил к рассмотрению иска бывшего канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhatd Schröder) к Федеративной Республике Германия из-за решения бундестага, который год назад лишил Шрёдера части особых прав и привилегий, в том числе офиса и сотрудников. Решение по жалобе может быть принято в этот же день, сообщил представитель суда Штефан Гроскурт (Stephan Groscurth).

Заседание проходит в отсутствие истца. Адвокат Шрёдера Михаэль Нагель (Michael Nagel) настаивает на том, что лишение бывшего федерального канцлера привилегий, полагающихся ему после ухода в отставку, является незаконным.

Процесс по иску Шрёдера имеет принципиальное значение

Подобный процесс - первый в истории ФРГ и имеет принципиальное значение. По словам Штефана Гроскурта, тем самым судебная инстанция подвергает проверке уже устоявшуюся государственную практику. На протяжении многих десятилетий бывшие главы федерального правительства и бывшие президенты Германии по окончании срока их полномочий получали собственные офисы с несколькими сотрудниками и имели возможность пользоваться ими до конца жизни.

В мае 2022 года правительственная коалиция ФРГ в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов переформатировала эту систему. Спецобеспечение экс-канцлеров теперь не обосновывается статусом, а зависит от того, выполняют ли они задачи, связанные с их прежней должностью, такие как публичные выступления или патронаж над различными организациями и инициативами. Шрёдер никаких подобных обязательств больше не выполняет, сочли в бюджетном комитете бундестага и на этом основании лишили экс-канцлера офиса и сотрудников, сохранив при этом пенсию и охрану. В августе Герхард Шрёдер подал в суд жалобу на это решение.

По подсчетам СМИ, расходы Шрёдера на персонал составляли около 400 тысяч евро в год. В прошлом году в его бюро работали пять сотрудников, а глава офиса получал более 10 тысяч евро в месяц. В марте 2022 года часть сотрудников отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России. После того как РФ начала войну против Украины, региональные отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали исключить Шрёдера из СДПГ, но спецкомиссия партии в Ганновере в итоге не увидела причин для принятия такого решения. В Германии экс-канцлера резко критикуют за отказ отмежеваться от Кремля и однозначно осудить российское вторжение в Украину, а также за многолетнюю деятельность в российских энергоконцернах.

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