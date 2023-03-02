Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер сохранил членство в СДПГ

Для исключения экс-канцлер должен был "нарушить устав, принципы или порядок партии или быть виновным в бесчестном поступке". Это, отметили в арбитражной комиссии, "не может быть установлено с достаточной уверенностью"

Бывший федеральный канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), подвергаемый критике за лоббистскую деятельность в интересах российских энергетических компаний и личную близость к президенту РФ Владимиру Путину, не может быть исключен из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как сообщает агентство AFP в четверг, 2 марта, арбитражная комиссия второй инстанции районной организации СДПГ в Ганновере отклонила заявление об исключении политика из партии.

Ходатайства были "необоснованными", цитирует решение журнал Der Spiegel. Для исключения Шрёдер должен был "нарушить устав, принципы или порядок партии или быть виновным в бесчестном поступке" или "пренебречь внутрипартийной солидарностью". Это, отметили в партийной арбитражной комиссии, "не может быть установлено с достаточной уверенностью".

"Возможно, что высшие немецкие политики неверно оценили опасность зависимости от поставок российских энергоносителей в течение последних 25 лет", - говорится в резолюции, которую цитирует журнал Stern. Это касается не только Шрёдера, но и других политиков СДПГ и иных партий. "Однако обвинять ответчика в подобном заблуждении означает слишком далеко зайти", - указывается в решении комиссии.

В августе прошлого года арбитражная комиссия партийной организаци в Ганновере отклонил требование многочисленных местных отделений об исключении Шрёдера партии. Это решение опротестовали семь отделений СДПГ, которые подали апелляции, но потерпели неудачу во второй инстанции.

Шрёдер удовлетворен решением комиссии

Экс-канцлер "не был удивлен" результатом партийного разбирательства, сообщает Stern со ссылкой на заявление Шрёдера, переданное через доверенных лиц. Решение было "юридически обоснованным и убедительным, а также политически последовательным", - считает политик.

В руководстве СДПГ заявили, что "приняли к сведению" решение в Ганновере. Однако эта "юридическая оценка" арбитражной комиссии не отменяет "того факта, что Герхард Шрёдер со своей позицией по России находится в политической изоляции в СДПГ", - заявили в руководстве социал-демократов.

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