 В СДПГ не увидели поводов для исключения Шрёдера из партии | Новости из Германии о Германии | DW | 08.08.2022

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Германия

В СДПГ не увидели поводов для исключения Шрёдера из партии

Специальная комиссия СДПГ в Ганновере не увидела поводов для вынесения порицания или исключения из партии Герхарда Шрёдера из-за его работы в российских госконцернах и дружбы с Путиным.

Владимир Путин и Герхард Шрёдер

Владимир Путин и Герхард Шрёдер (фото из архива)

Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере (Нижняя Саксония) не видит поводов для вынесения порицания или исключения из СДПГ бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Решение вынесено в понедельник, 8 августа.

Комиссия постановила, что Шрёдер "не виновен в нарушении правил партии, так как ни один факт нарушения с его стороны не доказан". В комиссии уточнили, что основанием для дисциплинарного взыскания может быть "нарушение устава, принципов или порядка Социал-демократической партии". Только при наличии данных фактов могут приниматься дисциплинарные меры - с учетом того, "был ли нанесен серьезный ущерб партии".

"Не озвучивал призывов к войне"

Представители комиссии подчеркивают, что "призывы к агрессивной войне или оправдание воинственного нападения одного государства на другое несовместимы с членством в СДПГ". Однако Шрёдер и не озвучивал подобных призывов, указали в комиссии. "Напротив, он уже в день российского вторжения в Украину заявил, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств", - подчеркнули там.

И хотя более четкое обозначение позиции было бы "желательным и уместным", высказывания экс-канцлера не говорят о том, что он настолько отдалился от линии СДПГ, что социал-демократы не могут более с этим мириться, сочли однопартийцы.

"Дружба с Путиным - личный вопрос"

Приверженность Шрёдера дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным также не является нарушением устава, убеждены в комиссии. Скорее, это - "часть сугубо личной сферы, связанной с выстраиванием его жизни", - каким бы "непонятным или непостижимым" данный подход ни казался с социал-демократической точки зрения, указывается в обосновании.

В этой связи производство будет прекращено. Шрёдеру будут возмещены процессуальные расходы, в свою очередь, заявители против него должны будут покрыть траты самостоятельно.

Решение комиссии одного из подокругов Ганновера может быть обжаловано в окружной комиссии города в течение двух недель, месяц отводится на то, чтобы соответствующие аргументы были представлены в письменной форме.

Процедура лишения членства

Ранее в Социал-демократической партии Германии против Шрёдера была запущена процедура лишения членства, соответствующие заявления поступили от 17 районных и городских партийных объединений. В партии от него дистанцировались его бывшие ближайшие соратники, в том числе нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

В конце мая бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий. Так, бюджетный комитет бундестага принял решение о закрытии его офиса, на расходы по персоналу которого только в 2021 году из государственной казны ушло более 400 000 евро. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию.

В день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля - экс-канцлер публично призвал Москву как можно скорее положить конец войне и "связанным с ней страданиям людей в Украине". "Это - ответственность российского правительства", - написал экс-глава правительства ФРГ в соцсети LinkedIn, добавив, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств.

Экс-канцлер Германии с 2017 года возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". В мае политик заявил о невозможности продления своих полномочий.

Поездки в Москву

В среду, 3 августа, в интервью еженедельнику Stern и телеканалам RTL/n-tv Герхард Шрёдер заявил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы найти решение конфликта с Украиной и Западом путем переговоров.

Шрёдер вновь назвал вторжение РФ в Украину "ошибкой российского правительства", но вместе с тем в очередной раз отказался разрывать свои личные отношения с российским президентом. Cупруга политика Со Ён Шрёдер-Ким подтвердила, что тот в конце июля "проводил переговоры по энергетической политике в Москве".

В начале марта, спустя несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Шрёдер тоже приезжал в Москву и также говорил с Путиным о войне. После этого он заявил, что Кремль заинтересован в переговорном решении.

Смотрите также:

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


Шольц Путину - не Шрёдер: Немецкие СМИ о жестких сигналах канцлера в Кремле. DW Новости

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Как друг Путина убеждает немцев в выгоде проекта Nord Stream 2 - DW Новости  

В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти"  

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