Герхарда Шрёдера могут избрать в совет директоров "Газпрома"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schöder) находится в списке кандидатов в совет директоров российского концерна "Газпром". На это обстоятельство немецкие СМИ обратили внимание в связи с тем, что компания во вторник, 24 мая, объявила, что в перечень внесен глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев, и опубликовала весь список, в котором числится и Шрёдер. Кандидатом бывший канцлер ФРГ стал еще 4 февраля текущего года. Новый совет директоров компании будет избран 30 июня на общем собрании акционеров, которое пройдет в Санкт-Петербурге.

20 мая стало известно, что Герхард Шрёдер покинул совет директоров "Роснефти", где он работал с 2017 года. Ранее нынешний глава правительства ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Шрёдера отказаться от всех его постов в российских государственных компаниях.

Критика в адрес Герхарда Шрёдера

Европейский парламент 19 мая призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов, если он, несмотря на войну в Украине, будет по-прежнему держаться за свои должности в российских компаниях. В тот же день стало известно, что комитет бундестага по бюджету решил сократить статью расходов на содержание полагавшегося Шрёдеру бюро в германском парламенте и зарплату работающим в нем сотрудникам. Но право на пенсию и охрану у экс-канцлера сохраняется.

Бюро Шрёдера уже с марта лишилось сотрудников, которые отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России и были переведены на другие места в аппарате бундестага. Сотрудничество со Шрёдером прекратил также многолетний глава его офиса и спичрайтер - после 20 лет совместной работы.

Кроме того, в Социал-демократической партии Германии все чаще звучат требования начать процедуру исключения экс-канцлера из рядов СДПГ за нежелание уйти с должностей в российских компаниях и осудить агрессию РФ против Украины.

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