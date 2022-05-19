Европарламент просит санкций для экс-политиков, подобных Шрёдеру

Европарламент призвал конфисковать замороженные в ЕС активы российских олигархов и ввести санкции против европейцев, сохраняющих посты в руководстве крупных российских компаний. Об этом говорится в резолюции о социальных и экономических последствиях для ЕС российской войны против Украины, принятой на пленарном заседании в Брюсселе в четверг, 19 мая. Евродепутаты голосовали поднятием рук, поэтому точное количество голосов неизвестно, сообщает корреспондент DW.

Санкции против Шредера и списка Навального

Европарламент считает, что Совету ЕС следует "неотложно" принять шестой пакет санкций с эмбарго на российскую нефть. Он также призывает ввести немедленное эмбарго на российские газ, нефть, уголь и ядерное топливо, а также полностью отказаться не только от второго, но и от первого "Северного потока".

Резолюция считает необходимым расширить персональные санкции ЕС, опираясь при этом на список из 6000 лиц, представленный фондом Алексея Навального. "Европарламент отмечает, что такие бывшие политики, как Эско Ахо, Франсуа Фийон и Вольфганг Шюссель недавно ушли со своих постов в российских компаниях, и настоятельно требует, чтобы другие, такие как Карин Кнайссль и Герхард Шрёдер , сделали то же самое; и призывает Совет ЕС расширить список лиц под санкциями ЕС на европейских членов советов крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать российские деньги", - говорится в резолюции.

Впрочем, в Европарламенте не уточнили, каким образом они предлагают ввести санкции против граждан стран ЕС, ведь ограничительные меры являются инструментом исключительно внешней политики Евросоюза.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, как известно, возглавляет совет директоров"Роснефти".

Призывы к конфискации активов российских олигархов

В резолюции отмечается, что российская военная агрессия против Украины и введенные из-за этого санкции влияют на экономическое восстановление ЕС после пандемии. При этом евродепутаты подчеркнули, что "демократия и свобода не могут быть выражены в денежном эквиваленте или социальном комфорте", и потому высказали солидарность с Украиной. Резолюция призывает к списанию долгов Украины, а также просит Евросоюз вести работу над созданием трастового фонда солидарности для страны.

В резолюции говорится, что существующих финансовых программ ЕС может оказаться недостаточно для того, чтобы противостоять последствиям войны. Среди прочего, евродепутаты предлагают создать фонд для стратегической автономии Европы, из которого должна финансироваться трансграничная энергетическая инфраструктура и возобновляемая энергетика. Европарламент выступил также за конфискацию замороженных активов российских олигархов, "в соответствии с законодательством ЕС". Напомним, что сейчас в Еврокомиссии пока только работают над правовыми возможностями такой конфискации.

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