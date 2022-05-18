Экс-канцлера ФРГ Шрёдера лишат офиса и сотрудников в бундестаге

Правящая коалиция в бундестаге достигла договоренности в отношении бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), подвергающегося резкой критике из-за близости к российскому руководству. Обеспечение бывших глав федеральных правительств "в будущем больше не будет полагаться по статусу", а ориентироваться на продолжающееся выполнение обязательств, заявили в среду, 19 мая, члены бюджетного комитета бундестага Деннис Роде (Dennis Rohde, СДПГ), Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kinder, "зеленые") и Отто Фрикке (Otto Fricke, СвДП).

Они пояснили, что Шрёдер более не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера, тем самым не имеется оснований для предоставления ему сотрудников и офиса. Поэтому бюро бывшего главы правительство в бундестаге будет закрыто, но экс-политик будет по-прежнему получать пенсию и охрану. Данное положение должно быть официально принято на заседании бюджетного комитета, а изменения в федеральный бюджет будут внесены на корректировочной сессии, которая начнется 19 мая.

О достигнутой договоренности ранее сообщили газета Bildи издание Der Spiegel. Как отмечает Bild, данная мера обосновывается тем, что Шрёдер в настоящее время не использует полагающиеся ему шесть кабинетов в бундестаге и не занимает семь сотрудников, предоставленных ему в качестве бывшего главы федерального правительства, указывается далее. При этом, по информации Bild, не планируется лишение экс-канцлера пенсии и охраны сотрудниками Федерального ведомства уголовной полиции. Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект документа отмечает, что сотрудники Шрёдера после принятия решения будут выполнять "другие задачи" за пределами офиса экс-канцлера. Как указывает издание, договоренность достигнута правящей коалицией после долгих дискуссий.

Шрёдера лишат значительной части поступлений из госбюджета

Тем самым бывший политик, считающийся главным немецким приближенным президента РФ Владимира Путина, будет лишен значительной части полагающегося ему обеспечения из бюджетных средств. В последнее время расходы Шрёдера на персонал составляли около 400 тысяч евро в год. По данным делового издания Handelsblatt, в 2021 году в бюро Шрёдера работали пять сотрудников, руководитель офиса получал примерно 10400 евро в месяц. В 2017 году из бюджета на зарплату сотрудникам Шрёдера было выплачено около 561 тысячи евро.

В Германии Герхарда Шрёдера решительно критикуют за близость к Кремлю и деятельность в российских госконцернах. Критика резко усилилась после начала войны в Украине. Несколько недель назад несколько сотрудников его офиса уволились в знак протеста против его позиции в отношении России. Экс-канцлерам и бывшим президентам ФРГ пожизненно предоставляют персональное бюро в Берлине с несколькими сотрудниками, а также служебный автомобиль и водителя. Все эти расходы финансируются из госбюджета.

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