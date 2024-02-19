Новый конфликт в Косово: евро против динара

В Косово национальной валютой является евро. Только в тех районах, где проживает большинство сербов, все еще используется динар. Но правительство в Приштине хочет это изменить и ввести везде одинаковую валюту.

С 1 февраля 2024 года сербская валюта динар больше не должна была использоваться в качестве платежного средства в Косово. Так решило правительство в Приштине. Вместо этого по всей стране, в том числе в районах, где большинство населения составляют сербы, планировали полностью перейти на евро. Эта валюта с 2002 года является официальным платежным средством в бывшей сербской провинции Косово, которая с 2008 года является независимым государством.

Но на севере Республики Косово, где 95% населения составляют представители сербского меньшинства и где улицы украшены сербскими флагами, все расчеты ведутся в сербских динарах. В городке Зубин-Поток люди выстраиваются в длинные очереди у почтового банка, чтобы снять там динары, необходимые им для повседневной жизни.

Милош Вучинич из городка Зубин-Поток на севере Косово не видит своего будущего у себя на родине Фото: Vjosa Çerkini/DW

26-летний косовский серб Милош Вучинич живет со своими родителями в Зупце, деревне недалеко от городка Зубин-Поток. Предметы первой необходимости он покупает в маленьком деревенском магазине. До сих пор он расплачивался там динарами. Так было всегда на протяжении всей его жизни, но теперь это должно измениться. "Решение, принятое премьер-министром Курти в отношении динара, влияет на людей, живущих на севере (Косово. - Ред.)", - сетует он.

Как именно? Мать Милоша, Елена, работает воспитательницей в сербском детском саду в Зубин-Потоке. Учреждение финансируется министерством образования Сербии, и свою зарплату она до сих пор получала в динарах через банки, зарегистрированные в Сербии. Но теперь Центральный банк Косово признает только евро в качестве платежного средства. Чтобы получить свою зарплату за февраль, выплачиваемую в динарах, Елене нужно ехать более чем за 40 километров в Сербию.

Трехмесячный переходный срок

Изменения, которые касаются не только динара, но и всех других иностранных валют, вступили в Косово в силу с 1 февраля. А 3 февраля косовская полиция остановила на границе с Сербией фургон с четырьмя миллионами сербских динаров и конфисковала их. Еще один фургон с деньгами развернули на границе обратно. На севере разделенного города Митровица, где доминирует сербское население, тысячи человек протестуют против нововведения, мировое сообщество критикует односторонние и поспешные действия Национального банка Косово.

12 фераля Национальный банк уступил и разрешил трехмесячный переходный период. Трем банкам, представленным как в Сербии, так и в Косово (Raiffeisen, NLB и ProCredit), было разрешено получать динары, а затем конвертировать их в евро. Были предложены и варианты того, как в будущем люди в Косово могут обменивать динары на евро.

Серб на севере Косово снимает в банкомате сербские динары Фото: Vjosa Çerkini/DW

"Эта проблема затрагивает не только север Косово, но и все сербское население Косово, поскольку она напрямую влияет на зарплаты, пенсии и социальную помощь примерно 95 000 человек", - говорит Илир Деда, занимающийся проблемами будущего Европы, научный сотрудник из Института гуманитарных наук в Вене. Сербия продолжает поддерживать в Косово школы, больницы и бюро, где проживающие в регионе сербы могут регулировать различные финансовые вопросы, к примеру, пенсионные выплаты.

Для бывшего косовского депутата Илира Деды валюта не является центральным вопросом. "Суть этого кризиса заключается не в использовании валюты, а в отсутствии всеобъемлющего решения для институтов, финансируемых и контролируемых Сербией в Косово", - говорит он.

Буксующий диалог между Белградом и Приштиной

ЕС стремится достичь решения в рамках так называемого диалога между Белградом и Приштиной, но он с 2013 года фактически остановлен. В последнее время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак, были заняты только сдерживанием эскалации и угроз насильственных столкновений, например, из-за автомобильных номерных знаков.

В магазинах в Зубин-Потоке платят сербскими динарами Фото: Vjosa Çerkini/DW

Последняя попытка возобновить диалог была предпринята в марте 2023 года в македонском Охриде. Но достигнутое там соглашение не было подписано. Напротив, в декабре 2023 года премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила в Брюссель письмо, в котором официально подтвердила, что не считает ни Брюссельское, ни Охридское соглашения юридически обязывающими и что не будет соблюдать многие из содержащихся в них пунктов.

Экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу валюты

Бранислав Крстич, косовско-сербский журналист и политический аналитик из Митровицы, считает, что нынешнее постановление о переходе на евро "является нарушением коллективных прав". "Решение о динаре напрямую влияет на нашу жизнь. Главная его цель состоит в том, чтобы сделать невозможным выживание сербов в Косово", - указал он в интервью DW.

Такого же мнения придерживается президент Сербии Александар Вучич. Он даже обратился с просьбой о срочном созыве специального заседания Совета Безопасности ООН в связи с "преступлениями против человечности" и "нарушением резолюции 1244 по Косово". Действительно, 8 февраля Совет Безопасности рассмотрел этот вопрос, и контрагенты смогли изложить свои позиции.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Фото: Armend Nimani/AFP

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил в своем выступлении, что введение евро на всей территории Косово не является местью сербскому меньшинству, а направлено против незаконных денежных операций. Он также пообещал оказать содействие косовским сербам в процессе перехода на новую валюту.

Совет Безопасности ООН сослался на диалог при посредничестве ЕС: это площадка для разрешения таких конфликтов. С этим согласен и Илир Деде. "Диалог при поддержке ЕС - очень сложный процесс, но он остается единственным диалогом, который у нас есть и будет в ближайшем будущем, - сказал он в беседе с DW. - Без решительного, надежного и дальновидного участия Запада глава о нормализации отношений между Косово и Сербией не будет закрыта".

Решение Приштины разрушило систему устоявшихся связей

Введенные Приштиной изменения разрушили систему устоявшихся связей между Белградом и косовскими сербами. Например, успешные сербские студенты в Косово получают стипендии от Белграда. Как эти 12 000 динаров (около 100 евро) в месяц будут впредь поступать получателям, пока не ясно, решение должно быть найдено в течение трехмесячного переходного периода.

Милош Вучинич, который ходил в сербскую школу в Зубин-Потоке, напуган всеми этими событиями. Он задается вопросом, что может быть дальше: "Косовский штамп на наших аттестатах и дипломах или даже запрет на сербские школы?" Для него ясно: будущее сербского меньшинства в Косово остается неопределенным. Свое личное будущее он видит в Белграде или за рубежом.

Смотрите также: