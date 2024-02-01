В Косове запретили хождение сербского динара

На протяжении некоторого времени в Косове будет действовать переходный период, после которого страна полностью перейдет на евро.

На территории Косова с четверга, 1 февраля, вступил в силу запрет на хождение сербского динара. Однако по просьбе жителей, а также благодаря воздействию США и ЕС, местные власти сделали послабление и объявили о непродолжительном переходном периоде, после которого страна должна будет полностью перейти на евро.

О своем решении о введении евро в качестве единственного платежного средства в стране Центробанк Косова объявил 17 января. Отмечается, что это решение может серьезно ударить по сербам, проживающим в крае.

Сербский динар в Косове

На сегодняшний день сербский динар является основной расчетной валютой в населенных сербами районах Косова. По оцентке издания "Коммерсанта", большая часть организаций в этих районах завязана на Сербию. Кроме того, именно в динарах там выплачиваются зарплаты и социальные пособия, в них же производится расчет в местных магазинах.

Власти Края Косово предложили Национальному банку Сербии самостоятельно найти возможность для продолжения платежных операций и отметили, что выплаты должны конвертироваться в евро.

Обеспокоенность западных стран

Спецпредставители США и ЕС на Балканах Габриэль Эскобар и Мирослав Лайчак на встрече с президентом Косова Вьоса Османи Фото: Kosovo Presidency/AP/picture alliance

В воскресенье, 28 января, послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Косово выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти страны не запрещать хождение сербского динара, чтобы обеспечить достаточный переходный период и эффективное обсуждение вопроса.

А во вторник, 30 января, на внеплановые переговоры в Приштину прибыл представитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак. До этого он посетил Белград, где обсудил ситуацию в Косове с президентом Сербии Александром Вучичем.

Переход Косова на евро

Власти Косова приняли евро в качестве основной валюты в стране в 2002 году, когда там действовала временная гражданская администрация ООН. До этого большинство расчетов в крае производились в немецких марках. В самом Косове при этом выпуск валюты не производится, а страна официально не входит в еврозону.