В Косово запретили въезд автомобилей с сербскими номерами

Запрет на въезд автомобилей с сербскими номерами стал ответом Приштины на арест Сербией трех косовских полицейских.

В отношениях Сербии и Косово в среду, 14 июня, возник новый виток напряженности. Сербские власти заявили, что задержали на территории страны троих сотрудников косовской полиции. Приштина же в ответ обвинила Белград в похищении полицейских и вновь закрыла въезд в республику для автомобилей с сербскими номерами.

Согласно заявлению сербского МВД, которое цитируют СМИ, задержанные полицейские имели при себе оружие, в том числе автоматы, и находились на расстоянии около 1,8 км от границы с Косово. При этом они не оказали сопротивления при задержании.

Приштина отрицает, что косовские полицейские нарушили границу Сербии. Министр внутренних дел страны Джелаль Свечлия утверждает, что они были "похищены" на расстоянии 300 м от нее на косовской стороне при патрулировании, а премьер-министр республики Альбин Курти обвинил сербские силы во вторжении на территорию Косово. В связи с этим власти Косово запретили въезд в республику для автомобилей с сербскими номерами и обратились к мировому сообществу с призывом "срочно усилить давление на Сербию".

Белград предложил провести международное расследование инцидента, а президент Сербии Александр Вучич обвинил Приштину в подстрекательстве к насилию. "На Балканах есть человек, который хочет разжечь конфликт любой ценой - и это Альбин Курти", - приводит слова главы государства агентство Reuters.

Из-за эскалации конфликта в Косово пострадали миротворцы KFOR

В конце мая в ходе очередного витка конфликта на севере Косово пострадали около 25 представителей миротворческой миссии KFOR. Беспорядки начались после того, как в регионе прошли внеочередные выборы мэров ряда городов, на которых победили представители проалбанских партий.

Сербское население при этом выборы бойкотировало, а когда на голосовании победили неугодные кандидаты, сербы попытались блокировать административные здания, вступив в столкновения с полицией.

Европейский Союз призвал обе стороны к деэскалации, пригрозив Приштине и Белграду "негативными последствиями". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отдельно потребовал от Косово воздержаться от полицейских акций и провести новые выборы в населенных сербами районах.

Конфликт в регионе длится с лета 2022 года

Конфликт Сербии и Косово обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В марте Вучич сообщил, что Сербия и Косово при посредничестве ЕС договорились о нормализации отношений. При этом ни одна из сторон не подписала соответствующее соглашение.

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