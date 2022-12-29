Вучич призвал сербов разобрать баррикады в северном Косово

Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов, протестующих в северном Косово, разобрать баррикады. Вучич, по его словам, получил гарантии от ЕС и США, что демонстранты не будут подвергаться преследованиям.

Президент Сербии Александар Вучич призвал сербов, протестующих в северном Косово, разобрать баррикады. Об этом сообщило в среду, 28 декабря агентство Reuters со ссылкой на главу сербской Канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича. По словам Петковича, Вучич получил гарантии от ЕС и США, что протестующие не будут подвергаться преследованиям со стороны косовских властей.

Ранее в тот же день стало известно, что родившегося в Сербии косовского экс-полицейского Деяна Пантича, арестованного 10 декабря на погранпереходе "Ярине" по подозрению в терроризме, переведут под домашний арест. Именно арест Пантича почти три недели назад стал причиной очередного витка напряженности. Сербы, составляющие большинство населения на севере Косово, начали возводить баррикады, перекрывая подъезды к КПП на границе с Сербией. 28 декабря власти Косово перекрыли крупнейший КПП "Мердаре". Сербия накануне перевела армию в режим боевой готовности.

К разрядке напряженности между сторонами призвали США и ЕС. В МИД ФРГ заявили, что, по мнению Берлина, на данном этапе следует сосредоточиться на усилиях по разбору баррикад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с утверждением, что Москва не оказывает деструктивного влияния на ситуацию.

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил.

В конце ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжили возникать конфликты. Так, 25 декабря столкновения произошли в общине Зубин-Поток, где местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги. Как заявили представители миссии KFOR, возле одного из их патрулей неизвестные открыли стрельбу, никто не пострадал.

Косово подала заявку на членство в ЕС

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Премьер-министр Альбин Курти 15 декабря официально подал заявку на членство Косово в Европейском Союзе.

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