Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности

Вооруженные силы Сербии на границе с Косово приведены в боевую готовность. Об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич, сообщает агентство AP в понедельник, 26 декабря.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гасич также заявил, что "приказал привести в полную боевую готовность" полицию и другие подразделения сил безопасности" и передать их под командование начальнику штаба армии в соответствии с "их оперативным планом". Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич сообщили в Минобороны и МВД страны.

По словам министра обороны, "это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили".

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил.

В конце ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты, отмечает AP.

Последний инцидент произошел вечером 25 декабря в общине Зубин-Поток, где местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги. Как заявили представители миссии НАТО (KFOR), возле одного из их патрулей неизвестные открыли стрельбу, никто не пострадал.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Смотрите также: