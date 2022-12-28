Власти Косово закрыли крупнейший КПП на границе с Сербией

Приштина закрыла крупнейший контрольно-пропускной пункт "Мердаре". В МИД ФРГ обеспокоены напряженностью между Сербией и Республикой Косово.

Республика Косово закрыла самый крупный контрольно-пропускной пункт "Мердаре" на выезде в Сербию после блокировки дорог у КПП протестующими с сербской стороны. Об этом в среду, 28 декабря, передало агентство Reuters.

Министерство иностранных дел и диаспоры Косово уточнило в Facebook, что переход закрыт с 00.00 (02.00 мск). "Если вы уже въехали в Сербию, то должны использовать другие погранпереходы... или проехать через Северную Македонию", - указали в ведомстве.

КПП важен для грузоперевозок, кроме того, его закрытие осложнит возвращение в Косово на праздники жителей, работающих в Европе, отметило Reuters.

В Приштине заявили о переводе экс-полицейского Пантича под домашний арест

Как передало агентство dpa, сербы почти три недели назад начали воздвигать первые баррикады на севере Республики Косово с преимущественно сербским населением, перекрывая дороги к погранпереходам. Митингующие протестовали против ареста родившегося в Сербии косовского экс-полицейского Деяна Пантича на КПП "Ярине".

Между тем 28 декабря представитель суда в Приштине сообщил агентству Reuters, что Пантич будет освобожден из-под стражи, под которой находился с 10 декабря, и помещен под домашний арест.

KFOR призвали к разрядке напряженности

Международные силы под руководством НАТО (KFOR), отвечающие за обеспечение безопасности на территории Республики Косово, 28 декабря заявили, что поддерживают диалог между сторонами для разрядки напряженности.

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны избегали любой риторики и действий, которые могут привести к напряженности и эскалации ситуации", - заявил генерал-майор Анджело Микеле Ристучча. "Решения следует искать путем диалога", - добавил он.

Между тем в МИД ФРГ заявили, что обеспокоены напряженностью. Представитель ведомства отметил, что, по мнению Берлина, на данном этапе следует сосредоточиться на усилиях по разбору баррикад.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с утверждением, что Москва не оказывает деструктивного влияния на ситуацию. "Сербия - это суверенная страна, и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно", - заявил Песков.

ВС Сербии на границе с Косово привели в боеготовность

Президент Сербии Александар Вучич посетил армейские казармы в городе Рашка, на границе с Косово. Вечером во вторник, 27 декабря, Вучич разместил фотографию в Instagram c начальником Генштаба ВС Сербии генералом Миланом Мойсиловичем.

Сербский министр обороны Милош Вучевич 28 декабря подчеркнул, что "армия и полиция готовы защитить Сербию и всех ее граждан". Ранее он объявил о приведении вооруженные сил (ВС) Сербии на границе с Косовов боевую готовность.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гасич также заявил, что "приказал привести в полную боевую готовность" полицию и другие подразделения сил безопасности" и передать их под командование начальнику штаба армии в соответствии с "оперативным планом". Соответствующие приказы отдал президент страны Вучич, сообщили в Минобороны и МВД страны.

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил.

В конце ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжили возникать конфликты, отмечает AP.

Так, столкновения произошли 25 декабря в общине Зубин-Поток, где местные этнические сербы в течение двух недель перекрывали дороги. Как заявили представители миссии KFOR, возле одного из их патрулей неизвестные открыли стрельбу, никто не пострадал.

Косово подала заявку на членство в ЕС

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Премьер-министр Альбин Курти 15 декабря официально подал заявку на членство Косово в Европейском Союзе.

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