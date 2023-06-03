ЕС пригрозил Сербии и Косово "негативными последствиями"

ЕС призвал обе стороны приступить к деэскалации и воздержаться от некоординированных действий. От Косово Брюссель требует воздержаться от полицейских акций и провести новые выборы в населенных сербами районах.

Евросоюз грозит Сербии и Косово штрафными мерами за беспорядки, произошедшие в конце мая в населенных преимущественно сербами северных районах Косово. Если не удастся снизить напряженность в этом регионе, то ЕС примет "решительные меры" с "негативными последствиями", говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в субботу, 3 июня.

Как такие меры могут выглядеть, в сообщении не говорится, однако, как отмечает агентство dpa, речь может идти о сокращении финансовой помощи, которую получают обе страны, будучи кандидатами на вступление в Евросоюз. Кроме того, ЕС может сократить сотрудничество с ними.

Коснувшись беспорядков на севере Косово, Боррель заявил, что "насилие могло быть предотвращено и должно быть не допущено в будущем". ЕС "настоятельно призывает Косово и Сербию незамедлительно и без каких-либо условий приступить к деэскалации и воздержаться впредь от вносящей раскол риторики и некоординированных действий", говорится в документе.

Власти в Приштине Евросоюз призвал временно прекратить полицейские акции неподалеку от административных зданий на севере страны и как можно быстрее организовать в этом регионе новые выборы. Что касается другой стороны конфликта, то в Брюсселе ожидают, что живущие в регионе сербы примут участие в этих выборах.

Кроме того, ЕС призвал незамедлительно приступить к формированию объединения муниципалитетов с преимущественно сербским населением, создать которое было решено еще несколько лет назад в ходе мирных переговоров между Сербией и Косово. Отсутствие этого объединения в ЕС считают одной из причин последних беспорядков.

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