  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыЛитва

Rheinmetall хочет наладить производство боеприпасов в Литве

Роман Сулима
16 апреля 2024 г.

Rheinmetall и правительство балтийской страны НАТО подписали соглашение о намерениях. Немецкий оборонный концерн планирует построить завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

https://p.dw.com/p/4erEQ
Фасад штаб-квартиры концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Фасад штаб-квартиры концерна Rheinmetall в ДюссельдорфеФото: Federico Gambarini/dpa

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил озвученные в середине марта на ежегодной пресс-конференции планы построить в Литве завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. С этой целью руководство концерна и правительство Литвы - страны-члена ЕС и НАТО - подписали в Вильнюсе во вторник, 16 апреля, соглашение о намерениях. Агентство dpa отмечает, что соответствующие подписи с литовской стороны поставили премьер-министр Ингрида Симоните, министр экономики Аушрине Армонайте и министр обороны Лауринас Кащюнас.

По словам министра экономики Литвы, инвестиции Rheinmetall станут не только крупнейшими в оборонный сектор страны, но и одними из крупнейших в истории страны в целом. "Это будет способствовать развитию нашей промышленности, экономики и безопасности нашего региона", - сказала главы Минэкономики на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире по литовскому телевидению.

В свою очередь министр обороны Литвы подчеркнул, что производство боеприпасов в стране является "одним из уроков" агрессивной войны РФ против Украины. "Независимость от глобальных цепочек поставок и производство здесь, в Литве, являются неотъемлемой частью национальной безопасности и обороны", - сказал он.

Военное сотрудничество ФРГ и Литвы началось в 2022-м

С лета 2022 года Rheinmetall совместно с оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) управляет центром технического обслуживания в Литве, пишет dpa. Именно в этой балтийской стране обслуживаются боевые машины боевых подразделений НАТО - как дислоцированных в странах Балтии, так и боевые танки Leopard 2, переданные Германией Украине.

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен посетить балтийскую страну 6 мая. Одной из целей визита Шольца станет посещение первых солдат немецкой бригады бундесвера, дислоцированной ранее в Литве, передает агентство BNS слова литовского президента.

Науседа также приветствовал планы компании Rheinmetall по строительству в Литве завода по производству боеприпасов. "Инвестиции Rheinmetall - это, безусловно, очень важный и долгожданный шаг на пути укрепления нашей оборонной промышленности", - сказал президент.

Писториус: Бригада бундесвера в Литве - веха для НАТО

В начале апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) назвал начало размещения бригады бундесвера в Литве важным шагом для укрепления восточного фланга НАТО. "Мы впервые начинаем размещать такое подразделение за пределами Германии на постоянной основе", - заявил он на церемонии отправки в Литву передового отряда бригады в составе 20 военнослужащих, которые подготовят условия для дальнейшей переброски в Литву немецких солдат.

На фоне изменившейся ситуации в Европе в сфере безопасности правительство ФРГ пообещало разместить в Литве на постоянной основе боеспособное и автономное подразделение. Бригада бундесвера должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году. Она будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих бундесвера, которые получат возможность привезти в Литву свои семьи.

Подразделение с названием 45-я танковая бригада планируется окончательно сформировать в следующем году. Небольшая группа в составе 150 военнослужащих приступит к службе в Литве уже в 2024-м. По данным литовского министерства обороны, размещение бригады обойдется Германии в 800 млн евро.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Инфографика: новые соединения НАТО и России

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW.
Политика25 ноября 2016 г.10 фото
external

Найдет ли НАТО 100 миллиардов евро для Украины - интервью с генсеком альянса

Найдет ли НАТО 100 миллиардов евро для Украины - интервью с генсеком альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает за увеличение помощи Украине. В интервью DW он дал понять, что его предложение о создании нового фонда в размере 100 миллиардов обеспечит Киеву более надежную поддержку. Столтенберг также призывает не переоценивать возможные разногласия европейскими союзниками по НАТО и США в случае победы там Дональда Трампа.
Конфликты5 апреля 2024 г.08:29 мин.
Сотрудник службы безопасности идет мимо баннеров саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО проходит в литовской столице 11 и 12 июля. Одним из главных вопросов на нем стала перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс. Досье DW.
Политика10 июля 2023 г.
Показать еще