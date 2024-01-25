Военным Литвы запретили частные поездки в РФ, Беларусь и КНР

В министерстве обороны Литвы заявили, что запретный список составлен после оценки рисков и угроз нацбезопасности. Литовским военным также запрещен наземный транзит через территорию РФ, Беларуси и КНР.

Правительство Литвы запретило военнослужащим этой страны совершать поездки в Россию, Беларусь и Китай, не связанные со служебными обязанностями, сообщило в четверг, 25 января, агентство BNS со ссылкой на министерство обороны в Вильнюсе. В литовском оборонном ведомстве указали, что список стран, запрещенных к посещению, составлен по итогам оценки рисков и угроз национальной безопасности. Запрет распространяется и на транзит через территорию этих государств, за исключением воздушного.

Запрет на выезд в Россию, Беларусь и КНР не коснется тех случаев, когда военнослужащему необходимо выехать туда из-за тяжелой болезни или смерти проживающих там родственников либо если он назначен опекуном или попечителем таких родственников. Выезд в Россию, Беларусь и Китай разрешен и для решения вопросов имущественных прав, если для этого необходимо личное присутствие литовского военнослужащего.

Попытки вербовки

В конце сентября в Национальном центре кризисного управления Литвы заявили, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выезжать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, ограничения коснутся 56 тысяч человек.

Ограничение объяснили тем, что спецслужбы Беларуси с некоторых пор активизировали деятельность на границе. По данным литовской разведки, на погранпунктах граждан Литвы допрашивают и путем шантажа и психологического давления принуждают сотрудничать с белорусскими спецслужбами.

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