  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Генерал Бройер: ФРГ должна быть готова к войне через 5 лет

Павел Мыльников
10 февраля 2024 г.

Генеральный инспектор бундесвера видит в действиях президента России стремление расширить войну в Украине. Европе следует сформировать более независимую от США оборону, считает Карстен Бройер.

https://p.dw.com/p/4cFaa
Военнослужащие бундесвера с оружием в шеренге под Мюнстером
Военнослужащие бундесвера (фото из архива)Фото: Noah Wedel/picture alliance

Германии следует быть готовой к войне через пять лет. Такое мнение генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) высказал в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, 10 февраля. Повышение боеспособности до уровня требований военного времени означает не только готовность личного состава и материальное снабжение, но и необходимость изменений в менталитете общества и самих немецких военных, пояснил он.

Впервые после окончания холодной войны Евросоюз столкнулся с угрозой возможной войны извне, заявил Бройер, имея в виду опасения того, что война России против Украины расширится на другие страны. Если изучить мнения аналитиков и увидеть, "какую военную угрозу представляет собой потенциальная Россия, то это означает для нас пять-восемь лет подготовки", добавил генеральный инспектор бундесвера. Это не означает, что война будет, подчеркнул он.

При этом Бройер видит в действиях президента РФ Владимира Путина намерение расширить войну за пределы Украины. "Я узнаю об этом (намерении. - Ред.) у Путина по тому, что он пишет и говорит, а также по его действиям в Украине", - пояснил немецкий генерал. Кроме того, "мы видим, что Россия по решению Госдумы перешла на военную экономику", добавил он.

Карстен Бройер: В Украине идет война на истощение

Генеральный инспектор бундесвера назвал бои в Украине "ужасной агрессивной войной с большими потерями с обеих сторон". "То, как Путин посылает своих солдат в бой, - бесчеловечно", - подчеркнул он. По мнению Бройера, в настоящее время видны признаки войны на истощение, а дальнейшие события будут зависеть прежде всего от того, как Кремль будет снабжать фронт и сколько еще военнослужащих решит отправить в Украину.

В то же время Бройер отреагировал на высказывания критиков, обвиняющих Запад в снабжении Киева вооружением лишь в объеме, достаточном для продолжения войны, но не для ее успешного завершения. "Я действительно не вижу, чтобы где-либо существовало сознательное ограничение помощи", - указал он. ФРГ ограничена лишь тем, что имеется в ее распоряжении, и тем, что можно произвести и доставить украинской стороне, добавил германский военный деятель.

О чем сигнализирует бригада бундесвера в Литве

Вместе с тем размещение в соседней с РФ Литве бригады бундесвера на постоянной основе посылает сразу несколько важных сигналов, считает Бройер.

Сигнал Москве: "Мы настроены серьезно и поддерживаем наших союзников по НАТО". Сигнал Вильнюсу: "мы стоим с вами плечом к плечу, на нас можно положиться". Сигнал населению ФРГ: "Мы возвращаем другим кое-что из полученного от союзников во время холодной войны, а именно - военную защиту, которую мы смогли использовать не только для экономического развития нашей страны", пояснил генеральный инспектор бундесвера.

В текущем году около 20 стран-членов Евросоюза будут выделять на оборону 2 процента валового внутреннего продукта, отметил Бройер. При этом в Европе существует понимание того, что ей необходимо сформировать систему обороны, в большей степени независимую от США, добавил он.

Смотрите также:

Германия хочет разместить в Литве бригаду бундесвера

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения подразделения бундесвера в литовской Рукке, 18 декабря 2023 года

Вернется ли Германия к всеобщей воинской обязанности?

Вернется ли Германия к всеобщей воинской обязанности?

Бундесверу не хватает солдат. Министр обороны Германии не исключает возвращения к всеобщей воинской обязанности. Однако даже в рядах своей же партии Бориса Писториуса поддерживают не все.
Политика23 декабря 2023 г.
Немекций корвет "Ольденбург" во время военных учений в Балтийском море

Военный эксперт: Общество в ФРГ не готово защищать страну

Военный эксперт: Общество в ФРГ не готово защищать страну

Ведущий военный эксперт, профессор бундесвера Карло Масала выпустил книгу о состоянии дел в бундесвере и обороноспособности Германии. Обзор DW.
Политика4 ноября 2023 г.
Американские F-35 в полете

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

После начала агрессии России против Украины Берлин выделил дополнительно 100 млрд евро на нужды бундесвера. Военные заказы размещены пока на две трети этой суммы.
Политика18 августа 2023 г.
Показать еще