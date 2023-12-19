Бундесвер идет в Литву: не только танки и гаубицы

В Литве с радостью готовятся разместить на постоянной основе бригаду бундесвера. Однако от Берлина в Вильнюсе ждут еще большего - скорой поддержки членства Украины в НАТО.

18 декабря, в понедельник, стало очень радостным днем для многих в Литве. Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и его литовский коллега Арвидас Анушаускас подписали договор о постоянной дислокации в стране бригады бундесвера - пяти батальонов, включая танковый и артиллерийский, всего почти пять тысяч военнослужащих.

Танки, пушки и детский сад

Планируется, что бригада будет полностью оснащена и боеготова к 2027 году, хотя развертывание ее начнется, возможно, уже в 2024 году. Нынешний многонациональный батальон передового базирования НАТО, также сформированный на основе бундесвера в 2016 году, включат в состав новой бригады. Отличие бригады будет не только в численности, уровне и количестве боевой техники. Нынешний личный состав служит по полгода и сменяется. А будущая бригада будет иметь постоянный состав, и ротация будет происходить так, как в обычной воинской части - через несколько лет. Многие немецкие военные приедут в Литву с семьями, так что в планы строительства современных гарнизонов включено возведение школ и детских садов.

Министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписывают договор о постоянной дислокации в Литве бригады бундесвера, 18 декабря 2023 года Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Я хорошо помню, с каким скепсисом в 2017 году литовцы встретили прибытие первых военных из многонационального батальона под командой немецких офицеров. "Почему нам так не везет? - спросил меня тогда один знакомый, известный литовский журналист. - В Эстонии батальон НАТО на основе британской армии, в Латвии - канадской, и только Литве достались эти ребята Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель. - Ред.)? Прежде, чем стрелять в солдат Путина, они будут звонить в Берлин и просить у нее разрешения".

То, что Литва тратит на оборону одобренные в 2006 году саммитом НАТО в Риге два процента ВВП, а ФРГ - немногим более одного процента, порождало шутки: "Я видел немецкий танк. - Его везли в ремонт? - Нет, сам ехал. - Значит, не немецкий был". В общем, в Литве, как и в других странах Центральной Европы, и обычные граждане, и политики испытывали к Германии заметное недоверие.

2022 год изменил не все, но многое. После того, как правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) заняло твердую позицию солидарности с Украиной, шутки исчезли. Зато я сам видел не раз, как к колоннам бронемашин с крестами бундесвера на бортах выходят с угощением жители придорожных сел.

Солдаты бундесвера в Литве в составе батальона многонациональных сил НАТО, август 2017 года Фото: picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka

"Я бы сказал, что с начала полномасштабногороссийского вторжения в Украину позиция Германии претерпела наибольшие изменения в сравнении с другими странами-членами НАТО. Германия сегодня - полноценный гарант безопасности Литвы", - так прокомментировал DW визит Бориса Писториуса депутат Сейма, бывший посол Литвы в Соединенных Штатах и Мексике Жигимантас Павилёнис.

Балтийский регион против Путина

Кястутис Будрис, советник президента Гитанаса Науседы, рассказал DW, что на встрече с главой Литовской республики Борис Писториус говорил о том, какое серьезное влияние подготовка и размещение на постоянной основе полноценной бригады бундесвера способно оказать и на безопасность во всем регионе Балтийского моря, и на будущее НАТО. "Мы надеемся на то, что на новом уровне заработает формат "3+3" - три страны Балтии плюс Германия, Канада и Великобритания, что в коллективной обороне региона усилится не только сухопутный, но и военно-морской и военно-воздушный компоненты", - отметил Будрис.

По его словам, эти коллективные усилия должны убедить Вашингтон, что европейцы - не только "потребители" безопасности, живущие под американским зонтиком, а эффективные ее "производители". "Это особенно важно в свете возможной смены приоритетов будущей американской администрации", - дипломатично заметил советник президента Литвы.

ЗРК "Пэтриот" бундесвера в вильнюсском аэропорту перед саммитом НАТО, 8 июля 2023 года Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

Озабоченность по поводу возможного ухода США из Европы и даже выхода из Североатлантического альянса в случае прихода в Белый дом изоляционистски настроенной республиканской администрации в европейских столицах очень сильна. А в Центральной Европе и Балтии - особенно. В то же время в Вильнюсе рассчитывают на то, что эффективная дипломатия и демонстрация готовности европейцев эффективно защищать самих себя способны предотвратить такое развитие событий.

"Немцам есть чему поучиться в Литве, - указал в интервью DW депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). - Например, цифровая инфраструктура здесь намного лучше, чем в Германии. Но важнейшая вещь - это единство союзников, военное и политическое. Владимир Путин должен знать: взбреди ему в голову полезть в страны Балтии, от союзников он получит единый мощный ответ".

Олаф Шольц как надежда

На ежегодном Литовско-германском форуме, организованном Сеймом Литвы и Фондом имени Конрада Аденауэра и проходившем одновременно с визитом министра обороны ФРГ, литовские участники говорили, что, с их точки зрения, сомнения относительно политической смелости германского политического класса окончательно рассеются тогда, когда в Берлине примут и поддержат идею вступления Украины в НАТО. С точки зрения литовцев, на предстоящем в 2024 году саммите НАТО в Вашингтоне альянс должен сделать к этому решительный шаг.

"В год 75-летия нашего союза Путин должен понять раз и навсегда - не ему решать, вступит Украина в НАТО или нет, - говорил с трибуны депутат Кизеветтер. - В конечном счете, при всех проблемах членство Украины в альянсе - наш жизненный интерес". Представители "зеленых", входящих в правящую в ФРГ коалицию, с отставным полковником не спорили и высказывались в том же ключе. В кулуарах литовцы сетовали на то, что не до конца уверены в позиции федерального канцлера Шольца, и обсуждали слухи о разногласиях между ним и главой Минобороны Писториусом.

"В следующем году на вашингтонском саммите мы ждем настоящего лидерства не только от американцев, но и от Берлина, сказал депутат Сейма Павилёнис. - Они должны сделать смелый шаг и дать Украине шанс. После решения разместить бригаду бундесвера в Литве мы верим - у Берлина это получится".

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