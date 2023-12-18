Утвержден план размещения бригады бундесвера в Литве

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) и его литовский коллега Арвидас Анушаускас подписали в Вильнюсе дорожную карту размещения в Литве бригады бундесвера. Бригада численностью около 5000 военнослужащих должна достичь полной боеготовности до конца 2027 года, сообщило в понедельник, 18 декабря.

Это "четкий признак солидарности с союзником по НАТО", заявили в Берлине. На церемонии подписания дорожной карты в Вильнюсе Писториус заявил, что Германия тем самым берет на себя лидерскую роль в НАТО и на его восточном фланге. По его словам, речь идет об "историческом моменте" и "вехе" для обеих стран и для него самого.

Бригада Вооруженных сил Германии, которую планируется разместить в Литве на постоянной основе, будет введена в строй в 2025 году. Небольшая группа военнослужащих приступит к службе в Литве уже в 2024 году.

5000 немецких солдат и их семьи станут частью литовского общества

Литовская бригада бундесвера предполагает постоянное развертывание около 4800 солдат и 200 гражданских служащих в Руднинкае близ Вильнюса и Рукле близ Каунаса. Бундесвер еще никогда не размещал столько солдат и гражданских сотрудников на постоянной основе за границей, указали в Берлине.

По планам, военнослужащим и их семьям будет предоставлена необходимая военная и гражданская инфраструктура. "Мы вместе позаботимся о том, чтобы у них был доступ к образованию, здравоохранению и другим услугам на родном языке", - заявил Анушаускас. Он также указал на необходимость интеграции членов семей немецких военнослужащих на рынке труда Литвы и выразил уверенность, что они станут "неотъемлемой частью" литовского общества.

Ответ на исходящую от России угрозу

Два батальона боевых войск из Баварии и земли Северный Рейн -Вестфалия должны быть развернуты на восточном фланге НАТО в качестве ядра новой литовской бригады. Предполагается, что в состав третьего батальона войдет многонациональная боевая группа НАТО (eFP battle group) в Литве, которая уже находится в балтийской стране под немецким командованием и укомплектована персоналом по принципу ротации. Глава Минобороны ФРГ назвал этот проект "проектом-маяком для новой эры".

Таким образом Германия реагирует на потребности Литвы в обеспечении ее безопасности в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, отметил Писториус. По его словам, "агрессивная политика России является большой угрозой" для Европы. "Мы должны быть готовыми ко всему", - добавил он.

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