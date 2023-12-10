Генерал бундесвера: Нам, возможно, придется держать оборону

Генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) заявил, что видит недостатки в подготовке вооруженных сил Германии для обороны страны и НАТО. "Сейчас мы видим бундесвер, который еще недостаточно подготовлен для этого", - сказал Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , опубликованном в воскресенье, 10 декабря. "Существуют структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения практически невозможными", - отметил он. По словам инспектора, в течение многих лет бундесвер был ориентирован на урегулирование международных кризисов. За это приходится расплачиваться сейчас, когда в центре внимания снова находятся вопросы национальной обороны и защиты союзников.

Генинспектор бундесвера - о войне в Украине и Путине

Говоря о России, Бройер заявил, что его беспокоит рост производства вооружений и то, как позиционирует себя президент Владимир Путин. По мнению немецкого генерала, возврата к временам, предшествовавшим крупномасштабному вторжению России в Украину, уже нет. Германия должна привыкнуть к мысли, что "возможно, нам когда-нибудь придется вести оборонительную войну". Война в Украине, отметил инспектор, в частности, демонстрирует растущее значение беспилотников во всех областях, "от разведки до боевого воздействия".

На вопрос, сможет ли бундесвер противостоять РФ в случае нападения на альянс, Бройер ответил: "Да. Точка. У нас нет альтернативы. Мы можем нас защитить, и мы будем нас защищать".

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