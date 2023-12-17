Бригада бундесвера в Литве вступит в строй в 2025 году

По данным dpa, предварительное командование должно быть развернуто на территории партнера НАТО во втором квартале следующего года, с тем чтобы уже к его концу появился первый командир бригады.

Бригада Вооруженных сил Германии, которую планируется разместить в Литве на постоянной основе, будет введена в строй в 2025 году с проведением "официальной переклички". Об этих планах бундесвера сообщает агентство dpa в воскресенье, 17 декабря. По данным агентства, предварительное командование должно быть развернуто на территории этой страны-партнера НАТО во втором квартале следующего года.

Предполагается, что численность вооруженных сил будет расти с той целью, чтобы не позднее конца 2024 года в Литве появилась полноценная группа развертывания во главе с первым командиром бригады. Тем самым Германия переходит к следующей стадии совместного с Литвой плана, который министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) озвучил в ходе своего визита в Вильнюс в конце июня.

В воскресенье вечером Писториус планировал вновь прибыть в столицу Литвы, чтобы 18 декабря подписать со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом дорожную карту развертывания. Таким образом Германия реагирует на потребности Литвы в обеспечении ее безопасности в связи с агрессивным нападением России на Украину. Согласно данным dpa, в рамках документа Литва и Германия обязуются создать необходимые рамочные условия для успешного создания оперативной и боеготовой бригады.

В состав батальонов войдет более 5000 человек

По данным немецких военных, литовская бригада предполагает постоянное развертывание в общей сложности около 5000 мужчин и женщин - в том числе, помимо солдат, 200 гражданских служащих. Согласно более ранней информации, два батальона боевых войск из Баварии и земли Северный Рейн-Вестфалия должны быть развернуты на восточном фланге НАТО в качестве ядра новой литовской бригады.

Предполагается, что в состав третьего батальона войдет многонациональная боевая группа НАТО (eFP battle group) в Литве, которая уже находится в балтийской стране под немецким командованием и имеет ротируемый персонал. Глава Минобороны ФРГ уже назвал этот проект "проектом-маяком для новой эры".

Писториус: Угрозы Путина странам Балтии нужно воспринять "очень серьезно"

По мнению главы германского оборонного ведомства, "угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы следует воспринимать очень серьезно". "Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с опасностями. Но к тому времени мы будем к ним готовы", - спрогнозировал Писториус в интервью газете Welt am Sonntag 16 декабря.

На уточняющий вопрос, в каких именно областях могут возникнуть трудности, Писториус указал: должно пройти время, прежде чем европейская оборонная промышленность сможет нарастить объемы производства. "У нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное - как в вооруженных силах, так и в промышленности и обществе", - заявил он, напомнив, что и Россия в настоящий момент существенно наращивает объемы военного производства.

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