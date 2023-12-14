Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot

Украина получила в распоряжение вторую систему ПВО Patriot из запасов бундесвера, следует из обновленного в четверг, 14 декабря, официального списка , которые Германия поставляет Украине. Переданная ВСУ система ПВО Patriot включает станцию управления, радиолокационную установку, восемь пусковых установок и более 60 ракет.

Кроме того, Германия в очередной партии поставок вооружения Киеву для отражения российской агрессии предоставила девять гусеничных вездеходов Bandvagn, восемь универсальных грузовиков Zetros, три дистанционно управляемых мобильных системы для разминирования и более семи тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра.

Несколькими днями ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз подтвердил, что Германия не прекратит поддержку Украины в ее защите от российского вторжения, отметив, что боевые действия далеки от завершения. "Эта война, очевидно, так быстро не закончится. Поэтому важно, чтобы мы были в состоянии длительное время делать то, что необходимо", - заявил канцлер.

Берлин передал Patriot Киеву согласно договоренностям

О намерении передать Украине вторую имеющуюся в распоряжении бундесвера систему ПВО Patriot глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил в начале октября 2023 года. На то, что Украине в первую очередь необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, особенно в преддверии ожидаемых зимних массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре, ранее неоднократно указывали как Писториус, так и Шольц - в том числе и во время дискуссий о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

Поставка системы ПВО Patriot произошла после того, как в Германии в начале декабря завершила обучение работе с зенитным ракетным комплексом вторая группа военнослужащих ВСУ. В обучающих курсах приняли участие более 70 украинских военных.

ВСУ: Patriot успешно сбивает российские "Кинжалы"

В начале мая 2023 года появились первые сообщения о том, что ВСУ удалось с помощью ЗРК Patriot сбить над Киевской областью российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Это событие опровергло утверждения российской пропаганды о "несбиваемых" "Кинжалах".

Через несколько дней после этого российские силы провели массированную атаку на Киев, в которой среди прочего были задействованы восемь "Кинжалов". Среди целей атаки был и один из комплексов ЗРК Patriot, размещенный в Киеве. Согласно заявлениям ВСУ, в ходе атаки была повреждена, но не уничтожена одна из пусковых установок комплекса.

В конце сентября 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным с помощью систем ПВО Patriot удалось сбить уже 15 ракет "Кинжал" и десятки других баллистических ракет, запущенных силами РФ. В распоряжении Украины имеются как минимум шесть таких систем - с учетом только что поставленной Берлином. Две из них ранее поставили США, две - Нидерланды, еще одну - Германия.

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