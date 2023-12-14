  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot

Анатолий Арни
14 декабря 2023 г.

В новой партии поставок немецкого вооружения Украине также значатся вездеходы, грузовики и техника для разминирования.

https://p.dw.com/p/4aAls
Шеренга украинских военнослужащих перед установкой ПВО Patriot на военной базе в Нидерландах 4 мая 2023 года
Система ПВО Patriot на военной базе в Нидерландах во время визита президента Украины Владимира Зеленского (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidentia/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

Украина получила в распоряжение вторую систему ПВО Patriot из запасов бундесвера, следует из обновленного в четверг, 14 декабря, официального списка , которые Германия поставляет Украине. Переданная ВСУ система ПВО Patriot включает станцию управления, радиолокационную установку, восемь пусковых установок и более 60 ракет.

Кроме того, Германия в очередной партии поставок вооружения Киеву для отражения российской агрессии предоставила девять гусеничных вездеходов Bandvagn, восемь универсальных грузовиков Zetros, три дистанционно управляемых мобильных системы для разминирования и более семи тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра.

Несколькими днями ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в очередной раз подтвердил, что Германия не прекратит поддержку Украины в ее защите от российского вторжения, отметив, что боевые действия далеки от завершения. "Эта война, очевидно, так быстро не закончится. Поэтому важно, чтобы мы были в состоянии длительное время делать то, что необходимо", - заявил канцлер.

Берлин передал Patriot Киеву согласно договоренностям

О намерении передать Украине вторую имеющуюся в распоряжении бундесвера систему ПВО Patriot глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил в начале октября 2023 года. На то, что Украине в первую очередь необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, особенно в преддверии ожидаемых зимних массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре, ранее неоднократно указывали как Писториус, так и Шольц - в том числе и во время дискуссий о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

Поставка системы ПВО Patriot произошла после того, как в Германии в начале декабря завершила обучение работе с зенитным ракетным комплексом вторая группа военнослужащих ВСУ. В обучающих курсах приняли участие более 70 украинских военных.

ВСУ: Patriot успешно сбивает российские "Кинжалы"

В начале мая 2023 года появились первые сообщения о том, что ВСУ удалось с помощью ЗРК Patriot сбить над Киевской областью российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Это событие опровергло утверждения российской пропаганды о "несбиваемых" "Кинжалах".

Через несколько дней после этого российские силы провели массированную атаку на Киев, в которой среди прочего были задействованы восемь "Кинжалов". Среди целей атаки был и один из комплексов ЗРК Patriot, размещенный в Киеве. Согласно заявлениям ВСУ, в ходе атаки была повреждена, но не уничтожена одна из пусковых установок комплекса.

В конце сентября 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным с помощью систем ПВО Patriot удалось сбить уже 15 ракет "Кинжал" и десятки других баллистических ракет, запущенных силами РФ. В распоряжении Украины имеются как минимум шесть таких систем - с учетом только что поставленной Берлином. Две из них ранее поставили США, две - Нидерланды, еще одну - Германия.

Смотрите также:

Германия перестанет выдавать гумвизы россиянам?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет возможности закупить истребители F-16 для Украины. Для этого Нидерланды и Великобритания в рамках саммита в Рейкъявике 17 мая инициировали создание "коалиции истребителей". Однако ключевой вопрос - где взять эти машины, так как ни у Лондона, ни у Амстердама их нет.
Политика17 мая 2023 г.34:46 мин.
DW Russisch To The Point

Самый "русский" город ЕС: как война в Украине изменила эстонскую Нарву

Самый "русский" город ЕС: как война в Украине изменила эстонскую Нарву

Эстония может закрыть границу с Россией, как это сделала Финляндия, из-за внезапной волны мигрантов из третьих стран. Целью "гибридной атаки" РФ рискует стать приграничный город Нарва, где 95 процентов населения - русскоязычные. Что говорят ее жители о грозящем закрытии границы с российским Ивангородом? Как сегодня относятся к России и Путину? Как в Эстонии относятся к русскоязычным?
Политика5 декабря 2023 г.48:32 мин.
external

Как Украина воюет с авиатехникой советских времен (04.12.2023)

Как Украина воюет с авиатехникой советских времен (04.12.2023)

Украина сильно зависит от поставок западных вооружений. Особенно Киев ждет западные истребители, прежде всего американские F-16. Потому что пока Украине приходится делать ставку на самолеты и вертолеты, оставшиеся еще со времен СССР. В частности, на Ми-8.
Политика4 декабря 2023 г.02:37 мин.
Показать еще