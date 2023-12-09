Олаф Шольц призвал к выдержке при оказании помощи Украине

Путин не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабнет, подчеркнул канцлер ФРГ. Он отметил, что война, очевидно, будет долгой, и Германия должна сделать все, что необходимо для помощи Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал проявлять выдержку в вопросе оказания помощи Украине Германией. "Эта война, очевидно, так быстро не закончится. Поэтому важно, чтобы мы были в состоянии длительное время делать то, что необходимо, а именно - продолжать оказывать поддержку Украине в ее оборонительной борьбе", - заявил он на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине в субботу, 9 декабря.

По словам Шольца, Россия, напав на Украину в 2022 году, полностью разрушила взаимопонимание по поводу мира и безопасности в Европе. "Необходима ясность, что границы в Европе уже не могут передвигаться силой", - указал глава правительства Германии.

Шольц: Германия должна быть готова увеличить помощь

При этом канцлер отметил, что Германия должна быть готова увеличить помощь Украине, "когда другие начинают колебаться". Шольц, по все видимости, имел в виду неясную политическую ситуацию в США в преддверии предстоящих в 2024 году президентских выборов, из-за которой выделение нового крупного пакета помощи Киеву оказалось под угрозой.

Олаф Шольц со всей ясностью выразил готовность и впредь оказывать помощь Украине в военной сфере. Президент России Владимир Путин не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабнет, подчеркнул политик - социал-демократ.

Шольц также указал на экономические последствия российского империализма для Германии и других стран. "Мы знаем, что есть последствия, которые затрагивают и нас", - отметил он в связи с ростом цен, в частности, на энергию. При этом канцлер выразил уверенность в том, что его правительству все же удалось обеспечить хорошее энергоснабжение страны, пусть это и было сопряжено с высокими финансовыми затратами.

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