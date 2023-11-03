Немцы больше не боятся замерзнуть без российского газа

Холодная зима без газа из России жителей Германии больше не пугает. Если в прошлом году в ФРГ еще были опасения дефицита топлива, а Москва настойчиво стращала немцев рассказами о том, как они будут замерзать без "Газпрома", то сейчас лишь 14% опрошенных считают, что Германия предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами в энергоснабжении.

82% немцев не опасаются серьезных проблем с отоплением

В то же время 64% опрошенных исходят из того, что больших проблем не возникнет, хотя и признают, что ситуация в этой сфере пока остается сложной. А 18% уверены, что ситуация уже полностью разрядилась и что страна совершенно спокойно пройдет зимний отопительный период. Затруднились ответить лишь 4%. Таким образом, "четверо из пяти опрошенных считают, что Германия хорошо подготовилась к предстоящей зиме", пришло к выводу Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), по заказу которого и был проведен этот репрезентативный опрос.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в декабре 2022 открыл в Вильгельмсхафене первый немецкий СПГ-терминал. Проект был реализован за считанные месяцы Фото: REUTERS

"Благодаря тому, что в последние полтора года энергетическая отрасль и политики хорошо взаимодействовали в сфере энергобезопасности, мы можем сегодня довольно оптимистично смотреть на энергоснабжение нынешней зимой", - заявила 1 ноября, комментируя итоги опроса, генеральный директор BDEW Керстин Андреэ (Kerstin Andreae).

Сутки спустя такую оценку фактически подтвердил глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller), который до самого последнего времени скорее был осторожен в своих прогнозах. Однако 2 ноября он заявил, что "исходная ситуация к началу отопительного сезона существенно лучше, чем в прошлом году". При этом он указал на уровень заполнения немецких газохранилищ, который достиг 99,77%, на стабильные поставки из-за рубежа и на последовательную экономию внутри страны.

Шесть сценариев Федерального агентства по сетям

Возросший оптимизм Клауса Мюллера связан еще и с тем, что из шести сценариев газоснабжения Германии зимой 2023/2024, представленных в тот же день BNetzA, лишь два оказались тревожными. При моделировании этих сценариев эксперты агентства использовали метеорологические данные 2012 года, когда зима оказалась особенно холодной, и предположили, что в декабре морозная погода будет стоять недолго, зато в феврале температуры на довольно длительный срок опустятся вплоть до минус 13 градусов по Цельсию.

Германия обладает крупнейшими в Евросоюзе мощностями для подземного хранения газа. ПХГ Rehden на северо-западе ФРГ - самое большое в ЕС Фото: astora.de

Они также исходили из того, что мощности СПГ-терминалов в Германии, Нидерландах и Бельгии, используемые для снабжения газом немецкого рынка, будут задействованы на 50%, а в пиковые моменты и на 90%, и что экономия газа в ФРГ из-за холодной погоды составит всего лишь 10% от среднего уровня потребления в 2018-2021 годах.

На основе этих исходных данных и были смоделированы шесть сценариев. Так, были рассмотрены такие варианты: Россия с ноября 2023 прекращает поставки газа на юго-восток ЕС по украинскому маршруты; Германии из-за этого приходится увеличивать экспорт газа из своих ПХГ в страны Юго-Восточной Европы; из-за возросшего собственного потребления в условиях холодов западные соседи ФРГ снижают объемы поставок на немецкий рынок со своих СПГ-терминалов.

Остановка украинского транзита создаст проблемы

В итоге математические модели показали, что полное опустошение немецких ПХГ к началу февраля 2024 и временный дефицит газа грозят Германии даже при полной остановке украинского транзита только в двух случаях: если в ФРГ к тому же не будут экономить газ, но она при этом увеличит экспорт, а также если к двум этим условиях прибавится еще и сокращение импорта регазифицированного сжиженного газа из соседних стран.

Глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Вот почему Клаус Мюллер в очередной раз призвал население Германии расходовать газ при обогреве жилья столь же осознанно и экономно, как в прошлую зиму: "Никто не должен мерзнуть. Но одновременно мы просим людей, чтобы они и дальше непременно думали о том, в какой мере потребление можно было бы сократить". Тем более, добавил глава BNetzA, что это еще и выгодно. По его данным, экономия энергии в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 позволила среднестатистическому немецкому домохозяйству сократить расходы примерно на 440 евро.

Итак, дефицит газа может возникнуть в Германии этой зимой, и то не раньше февраля, только в том случае, если: зима окажется очень холодной, население и промышленность ФРГ не снизят потребление по сравнению с уровнем прошлых лет (пока они каждый месяц в этом году расходовали меньше, чем раньше), Россия остановит поставки по украинскому маршруту (пока ничто на это не указывает), газ из немецких ПХГ усиленно пойдет на экспорт в Юго-Восточную Европу (у которой есть и другие возможности получать газ), а импорт через СПГ-терминалы в соседних странах сократится. Ситуация, при которой совпадут все или почти все эти факторы, представляется возможной, но не очень вероятной.

Весьма показательно, что ни в одном из своих сценариев Федеральное агентство по сетям не рассматривает вариант физической нехватки сжиженного газа на мировом рынке. Иными словами, оно исходит из того, что производители СПГ даже в условиях холодной зимы в Европе смогут полностью удовлетворить возросший спрос.

Смотрите также: