Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Рост поставок российского газа по "Силе Сибири" облегчает ЕС жизнь без "Газпрома", считает газета Handelsblatt. Она рассказала о снижении в этом году спроса на сжиженный газ в КНР.

Цены на газ в Европе значительно упали и находятся теперь вблизи двухлетних минимумов, а газохранилища в Евросоюзе уже сейчас заполнены более чем на 80%. Поэтому весьма высоки шансы, что ЕС удастся избежать предстоящей зимой не только дефицита, но даже существенного удорожания газа, прежде всего, сжиженного. Тем более, что с поставками СПГ европейцам невольно поможет Китай, причем немаловажную роль при этом сыграет российский газопровод "Сила Сибири".

Прогноз ICIS: Китай купит меньше сжиженного газа

О таком своеобразном развитии событий на мировом рынке газа подробно рассказала немецкая экономическая газета Handelsblatt. При этом она опиралась на эксклюзивно предоставленные ей расчеты международной компании ICIS, специализирующейся на анализе показателей химической промышленности и энергетики. Эксперты компании пришли к выводу: вопреки ожиданиям (или опасениям), что КНР в 2023 году заметно увеличит закупки сжиженного газа на мировом рынке и тем самым обострит ценовую конкуренцию между азиатскими и европейскими импортерами СПГ, этого не произойдет.

СПГ-терминал в китайском порту Наньтун близ Шанхая Фото: Photoshot/picture alliance

Китайские закупки СПГ составят в этом году примерно 73 млн тонн, прогнозирует ICIS. В 2021 году Китай импортировал 79 млн тонн, но затем потребность в сжиженном газе снизилась, что было связано, прежде всего, с длительными локдаунами в Шанхае и в других промышленных центрах. После отказа Пекина от крайне жесткой стратегии в борьбе с ковидом многие эксперты исходили из того, что в 2023 году КНР в условиях ускорения экономического роста сильно увеличит закупки СПГ.

Handelsblatt цитирует прогноз на нынешний год Международного энергетического агентства, согласно которому китайский импорт сжиженного газа может вернуться на уровень двухлетней давности. По мнению МЭА, это привело бы к тому, что те дополнительные объемы СПГ, которые произведут в этом году страны Африки и США благодаря новым мощностям, по большей части окажутся востребованными в Китае. В результате европейцы столкнутся с ограниченными возможностями увеличить свои закупки, а цены пойдут вверх.

Больше газа из России, ниже темпы роста ВВП

Однако спрос на СПГ в Китае, судя по данным ICIS, не вернулся на прежний уровень. Handelsblatt перечисляет факторы, которые к этому привели: "Во-первых, КНР в начале года увеличила импорт российского трубопроводного газа. Во-вторых, китайская экономика значительно медленнее, чем ожидалось, преодолевает последствия жесткой антиковидной политики, а потому ей требуется меньше энергии".

Газопровод "Сила Сибири" вошел в строй в декабре 2019 и достигнет проектной мощности в 2027 году Фото: Gazprom

Так что Россия, наращивая по "Силе Сибири" экспорт газа в Китай в условиях сравнительно медленного роста китайского ВВП, тем самым облегчает Германии и другим крупным странам ЕС жизнь без "Газпрома", помогая им заменять российские трубопроводные поставки сжиженным газом по приемлемым ценам.

По данным ICIS, Китай увеличит в этом году импорт трубопроводного газа на 15% (наряду с Россией поставщиками выступают Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, а также Мьянма). К тому же собственная добыча в КНР вырастет на 6%, что тоже будет способствовать снижению спроса на импортный СПГ.

Меньше конкуренции на спотовом рынке между КНР и ЕС

Handelsblatt указывает на еще один фактор: стремясь снизить выбросы парниковых газов и роль угольных электростанций в электроэнергетике страны, "Китай намерен в будущем усиленно использовать газ". Почему же он покупает тогда в этом году меньше, а не больше СПГ?

Кажущееся противоречие газета объясняет так: "Именно потому, что Китай теперь больше делает ставку на газ, на мировом рынке снижается краткосрочный спрос. Ведь под давлением руководства страны энергетические концерны усердно заключают сейчас долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа… А чем больше у Китая будет таких твердых договоренностей, тем реже ему придется конкурировать с другими странами на так называемом спотовом рынке за свободные объемы СПГ".

Одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай является Катар. Он предпочитает заключать долгосрочные контракты Фото: ConocoPhillips

Это выгодно Европе, подчеркивает издание. Ведь страны ЕС как раз стремятся закупать СПГ на спотовом рынке и по возможности не связывать себя долгосрочными контрактами, поскольку намерены после 2030 года ради достижения своих климатических целей ускоренно отказываться от использования природного газа. Причем, чем больше у китайских энергокомпаний будет долгосрочных СПГ-контрактов, тем выше вероятность того, что при колебаниях спроса в КНР они будут предлагать излишки на мировом спотовом рынке. Не исключено, что европейские импортеры смогут воспользоваться такими предложениями уже предстоящей зимой.

Правда, надо учитывать фактор погоды, предупреждает Handelsblatt. "При холодной зиме спрос как в Китае, так и в Европе может оказаться выше прогнозов. Тем более, что у Китая мало газохранилищ, чтобы создать достаточное количество запасов на зимние месяцы", - указывает газета.

Европа получит дополнительные объемы СПГ

Зато многочисленные газохранилища есть в Европе, и самые мощные в ЕС находятся в Германии. По данным Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur), немецкие ПХГ заполнены сейчас уже почти на 85%. "В 2022 году уровень заполнения в июле составлял примерно 60%, в 2021 году был ниже 50%", - напоминает Handelsblatt.

Терминал по приему СПГ в испанском Бильбао Фото: Javier Larrea/imago images

В заключение газета пишет, что те 6 или 7 млн тонн СПГ, на которые китайский импорт, согласно прогнозу ICIS, окажется в этом году ниже, чем в 2021 году, представляются, на первый взгляд, довольно скромным объемом. Но это примерно 10% нынешнего годового потребления природного газа в ФРГ, указывает издание и цитирует аналитика ICIS Андреаса Шрёдера (Andreas Schröder): "Такие объемы вполне способны сыграть решающую роль в том, произойдут ли в условиях ограниченного предложения на мировом рынке сильные скачки цен".

В упомянутом прогнозе МЭА, продолжает газета, указывалось, что если Китай вернется к объемам импорта 2021 года, то Европа благодаря глобальному росту производства СПГ сможет дополнительно рассчитывать в этом году примерно 5 млн тонн сжиженного газа. "Теперь, когда стало ясно, что спрос в Китае будет ниже, имеются хорошие шансы, что по меньшей мере предстоящей зимой цены на энергию окажутся умеренными", - подытоживает экономическая газета Handelsblatt.

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