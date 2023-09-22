Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Газохранилища полные, поставки стабильные, но власти ФРГ все же решили протестировать работу кризисного штаба в условиях дефицита топлива. К учению привлекли госорганы и бизнес.

Германия готова ко второй зиме без газа из России, тем не менее в преддверии официально начинающегося 1 октября отопительного сезона Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) вновь призвало население ФРГ экономить энергию и даже провело "учебную тревогу". Ее цель состояла в проверке системы оповещения предприятий о кризисной ситуации и механизмов взаимодействия с ними в случае вынужденного рационирования поставок топлива для промышленности.

Федеральное агентство по сетям настроено оптимистично

"Мы намного лучше подготовлены, чем в прошлом году", - подчеркнул в интервью информационному агентству Reuters президент BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) и первым делом отметил полные газохранилища. Их уровень заполнения составляет 94,56%, говорится в свежей еженедельной сводке BNetzA о состоянии газового рынка ФРГ, опубликованной 21 сентября - в тот же день, что и интервью. Согласно действующему с прошлого года закону, немецкие подземные хранилища газа (ПХГ) должны быть заполнены на 95% к 1 ноября.

Президент Федерального агентства по сетям Германии Клаус Мюллер Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

К тому же, продолжил Клаус Мюллер, "благодаря нашим соседям мы имеем стабильные импортные поставки". Он напомнил, что еще прошлой зимой бесперебойное снабжение Германии обеспечили Норвегия (она в значительной мере заменила Россию, став основным поставщиком трубопроводного газа), а также Нидерланды и Бельгия (через СПГ-терминалы этих стран ФРГ импортировала сжиженный газ). Так что "мы можем быть оптимистичными", считает глава сетевого агентства, имея в виду предстоящий отопительный сезон.

В то же время он счел нужным предупредить жителей Германии об очевидных рисках. "Если зима окажется очень холодной, потребление газа сильно вырастет". Если Россия в лице "Газпрома" перестанет поставлять газ в Юго-Восточную Европу (главным образом по второй нитке "Турецкого потока", но также транзитом через Украину), то Германии, отметил Клаус Мюллер, предстоит сыграть важную роль в снабжении газом стран региона (они либо являются членами Евросоюза, либо готовятся к вступлению в ЕС). Иными словами, туда для солидарной поддержки союзников и партнеров придется направить часть запасов из немецких ПХГ.

"Наконец, мы не можем игнорировать сценарии диверсий на критически важных трубопроводах", - подчеркнул глава BNetzA, а агентство Reuters напомнило, что близится годовщина так до сих пор не расследованных взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Они произошли 26 сентября 2022 года.

Экономия энергии должна продолжаться

Учитывая все эти риски, глава Федерального агентства по сетям вновь, как и три недели назад в другом интервью, настоятельно призвал жителей Германии экономить предстоящей зимой энергию и особенно газ. В беседе с Reuters Клаус Мюллер напомнил, что энергоснабжение в ФРГ бесперебойно действовало прошлой зимой в значительной мере потому, что промышленность и население сократили потребление газа примерно на 20%.

Более того, экономное расходование газа продолжилось и в последующие месяцы, что подтверждают многочисленные графики в еженедельных сводках BNetzA. Так, с начала года прошло 37 недель, но только один раз, на 17-й неделе в конце апреля, общее потребление газа промышленностью и населением было выше, чем в среднем на той же неделе в период с 2018 по 2021 год.

"Энергосберегающая душевая лейка обеспечит экономию 30% энергии на теплую воду". С помощью таких плакатов правительство ФРГ призывало прошлой зимой к бережному расходованию энергии, в том числе к использованию современной техники. Фото: Roland Hartig/imago images

Во время прошлой, 37-й недели, завершившейся 17 сентября, расход газа оказался даже на 24,7% ниже среднего показателя четырех лет, предшествовавших газовому кризису. Это произошло главным образом потому, что нынешний сентябрь выдался чрезвычайно теплым, в результате чего потребление газа домашними хозяйствами и предприятиями малого бизнеса сократилось почти наполовину (47,3%) по сравнению с многолетней нормой.

И все же основной вклад в экономию газа в Германии внесли промышленные предприятия, которые использовали и продолжают использовать его не столько как сырье для химических производств, сколько как топливо на заводских электростанциях или для получения технологического тепла. Многие предприятия смогли переключиться на другие энергоносители или оптимизировать производственные процессы, но в определенной мере экономия была достигнута путем сокращения производства.

Отработка действий в случае ЧП

Однако решения о таком сокращении принимали менеджеры по экономическим причинам, их не пришлось принимать чиновникам из политических соображений. Иными словами, BNetzA не понадобилось прибегать прошлой зимой к чрезвычайным мерам и вводить рационирование поставок газа для промышленности, чтобы обеспечить теплом жителей страны или даже только отдельные группы населения: дефицита топлива не было, хватило всем, хотя и по высоким ценам.

Штаб-квартира Федерального агентства по сетям находится в Бонне в бывшем правительственном квартале Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Но в BNetzA готовились к худшему и год назад разработали планы временного отключения газа наиболее крупным промышленным потребителям в случае острой нехватки топлива. И вот теперь, перед второй зимой без российского газа, сетевое агентство провело для проверки этих планов "учебную тревогу". 21 сентября в течение всего рабочего дня тестировалось взаимодействие созданного в BNetzA кризисного штаба с другими госорганами и бизнесом.

В кризисном штабе во время учения работали 70 сотрудников сетевого агентства, всего же по всей Германии было задействовано около 200 человек, сообщило информационное агентство dpa. В отработке механизмов оповещения и согласования действий в случае ЧП участвовали министерство экономики ФРГ, правительства ряда федеральных земель, 15 операторов газопроводов, 17 промышленных предприятий, а таже операторы ПХГ.

"Мы решили проверить на практике разработанный нами порядок действий в случае кризиса, чтобы быть хорошо подготовленными даже к маловероятным сценариям", - пояснил в интервью Reuters Клаус Мюллер, недвусмысленно подчеркнув тем самым: в штаб-квартире Федерального агентства по сетям в Бонне исходят из того, что протестированные в этот четверг меры предстоящей зимой не понадобятся.

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