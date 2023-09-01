Германия без российского газа

Окончание газового сотрудничества РФ и ФРГ в 2022 году вызвало множество опасений и мрачных прогнозов. Какие из них в итоге сбылись? Как живется немцам без российского газа? Ответы - в досье DW.

31 августа 2022 года "Газпром" объявив о внеплановом ремонте газопровода "Северный поток" и остановил прокачку топлива в Германию. Спустя почти месяц газопровод был разрушен в ходе загадочной диверсии. В итоге ФРГ накануне зимы оказалась без своего главного поставщика. Немецкая энергетика пережила самую трудную зиму за последние десятилетия, однако в результате принятых правительством мер не столкнулась с дефицитом газа, а ученые Немецкого института экономических исследований (DIW) сделали вывод о том, что энергоснабжение Германии теперь "гарантировано и без природного газа из России".

Подробнее об окончании полувекового газового сотрудничества ФРГ сначала с Советским Союзом, а затем с Россией, и о последствиях этого для немцев - в досье DW.