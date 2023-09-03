Эксперты в ФРГ призывают население экономить энергию зимой

Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) предупредил о сохраняющихся рисках для газоснабжения Германии предстоящей зимой и призвал граждан к экономному потреблению энергии. "Хранилища заполнены на 94 процента, и у нас есть альтернативные источники снабжения, - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 2 сентября. - Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Но пока еще рано говорить об этом однозначно, риски остаются".

Мюллер отметил, что Россия пока продолжает поставлять газ в Юго-Восточную Европу. Однако если эти поставки прекратятся, такие страны будут нуждаться в поставках из других источников. "В этом случае Германии будет отведена важная роль", - сказал чиновник.

Он призвал домовладельцев и арендаторов "как можно лучше подготовиться к зиме". Например, им следует оптимально настроить газовое отопление. "Газ по-прежнему значительно дороже, чем в докризисный период, - указал Мюллер. - Экономия не только сохраняет деньги и улучшает климат, но и помогает обеспечить надежное снабжение".

Потребителям советуют приложить собственные усилия

О необходимости "снова настроиться на зиму" также заявила профессор Вероника Гримм (Veronika Grimm) - один из членов "совета мудрецов", который консультирует правительство ФРГ по вопросам экономики. По ее словам, дела с газоснабжением страны в целом обстоят хорошо. "Люди экономят газ по сравнению с предыдущими годами, в настоящее время потребляется примерно на 20 процентов меньше, чем в среднем в предыдущие годы", - сказала экономист в интервью изданиям Funke.

В то же время, несмотря на высокий уровень заполненности газохранилищ, их мощности не хватит, чтобы пережить зиму без импорта газа, отметила Гримм. Она посоветовала потребителям и самим что-то делать для экономии энергии. "Более простые меры, такие как герметизация дверей или окон, можно, пожалуй, предпринять самостоятельно", - указала эксперт.

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