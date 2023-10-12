При сильных холодах газохранилища ФРГ полностью опустеют

Газохранилища Германии заполнены уже на 97%, импортируемый газ стабильно поступает в страну по трубопроводам из Норвегии и через СПГ-терминалы, а погода для середины октября необычайно теплая - от 15 до 20 градусов. Так что вскоре запасы в немецких ПХГ с большой долей вероятности достигнут технически возможного максимума. И если зима 2023/2024 окажется в пределах нормы, то этих запасов вполне хватит для того, чтобы сглаживать пики потребления в особенно холодные дни, хотя к концу марта уровень заполнения ПХГ, тем не менее, снизится до 15%.

Таков базовый сценарий на предстоящую зиму Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), представленный 12 октября в Берлине в рамках виртуальной пресс-конференции.

Германии очень нужны дополнительные СПГ-терминалы

В то же время оно предупредило, что при холодной погоде ПХГ полностью опустеют, а при "экстремально низких температурах" в Германии может возникнуть временный дефицит газа. INES смоделировало такой сценарий, используя конкретные метеорологические данные 2010 года, когда зима в странах ЕС выдалась особенно холодной.

Впрочем, погода может оказаться и особенно теплой, как это было прошлой зимой. В результате уровень заполнения ПХГ составлял к концу марта 2023 все еще 64%, что, в свою очередь, существенно облегчило и ускорило последующую весенне-летнюю закачку газа. Аналогичная ситуация, напомнило INES, наблюдалась и в 2020 году, когда погода в странах ЕС оказалась еще более теплой.

Тем не менее объединение операторов немецких ПХГ рекомендует заблаговременно подготовиться к худшему варианту, и для этого предлагает, прежде всего, непременно обеспечить намеченную на эту зиму сдачу в эксплуатацию трех новых СПГ-терминалов на немецком побережье Северного и Балтийского морей. В дополнение к трем уже действующим в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Лубмине планируется ввести в строй терминалы в Штаде и в Мукране, а также еще один в Вильгельмсхафене. Несмотря на то, что проект в порту Мукран на восточногерманском острове Рюген натолкнулся на весьма широкое сопротивление экоактивистов и части местных жителей, правительство ФРГ не намерено отказываться от своих планов разместить здесь сразу два регазификационных судна.

"Если не удастся ввести перед зимой в строй новые плавучие СПГ-терминалы, избежать возникновения дефицита газа при экстремально низких температурах удастся, видимо, только путем дополнительных усилий по экономии газа", - предупредил глава INES Себастиан Хайнерман (Sebastian Heinermann).

Экономя энергию, домохозяйства помогут промышленности

Он указал на то, что во время морозов резкий скачок потребления газа происходит главным образом из-за того, что его начинают усиленно использовать для отопления помещений домашние хозяйства и предприятия малого бизнеса. Следовательно, "при экстремально низких температурах дополнительная экономия газа именно этой группой потребителей могла бы внести большой вклад в надежное газоснабжение индустриальных клиентов", подчеркнул Себастиан Хайнерман.

"Дорогие 80 миллионов. Спасибо за экономию энергии. Благодаря вам потребление газа уже ощутимо снизилось!". Подобными плакатами правительство ФРГ призывало осенью 2022 население Германии сократить расход топлива Фото: Peter Hille/DW

Иными словами, чем экономнее немцы будут топить в особо холодные дни, тем ниже вероятность того, что властям ФРГ придется в директивном порядке ограничивать или даже полностью прекращать поставки газа промышленным предприятиям. Что, в свою очередь, только усиливало и продлевало бы нынешнюю рецессию в ФРГ. INES рекомендует целенаправленно разъяснять населению такую взаимосвязь.

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) еще прошлой осенью разработало план рационирования поставок топлива для промышленности в случае дефицита природного газа, однако этот план не пришлось вводить в действие, в том числе благодаря тому, что уровень запасов в немецких ПХГ всю зиму оставался на высоком уровне. Тем не менее накануне нынешнего отопительного сезона, в конце сентября, BNetzA провело "учебную тревогу" с целью проверить систему оповещения предприятий об отключении газоснабжения и механизмов взаимодействия с ними.

12 октября BNetzA опубликовало очередную еженедельную сводку состояния газового рынка ФРГ, согласно которой потребление газа в стране было в первую (чрезвычайно теплую) неделю октября на 37% ниже, чем в среднем за 2018-2021 годы. При этом у домашних хозяйств и предприятий малого бизнеса потребление оказалось даже на 54,8% ниже среднего четырехлетнего показателя. Так что октябрь имеет все шансы стать десятым месяцем в этом году, когда Германия потребляет меньше и даже существенно меньше газа, чем непосредственно перед энергетическим кризисом 2022 года.

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