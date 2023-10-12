При сильных холодах газохранилища ФРГ полностью опустеют
Газохранилища Германии заполнены уже на 97%, импортируемый газ стабильно поступает в страну по трубопроводам из Норвегии и через СПГ-терминалы, а погода для середины октября необычайно теплая - от 15 до 20 градусов. Так что вскоре запасы в немецких ПХГ с большой долей вероятности достигнут технически возможного максимума. И если зима 2023/2024 окажется в пределах нормы, то этих запасов вполне хватит для того, чтобы сглаживать пики потребления в особенно холодные дни, хотя к концу марта уровень заполнения ПХГ, тем не менее, снизится до 15%.
Таков базовый сценарий на предстоящую зиму Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), представленный 12 октября в Берлине в рамках виртуальной пресс-конференции.
Германии очень нужны дополнительные СПГ-терминалы
В то же время оно предупредило, что при холодной погоде ПХГ полностью опустеют, а при "экстремально низких температурах" в Германии может возникнуть временный дефицит газа. INES смоделировало такой сценарий, используя конкретные метеорологические данные 2010 года, когда зима в странах ЕС выдалась особенно холодной.
Впрочем, погода может оказаться и особенно теплой, как это было прошлой зимой. В результате уровень заполнения ПХГ составлял к концу марта 2023 все еще 64%, что, в свою очередь, существенно облегчило и ускорило последующую весенне-летнюю закачку газа. Аналогичная ситуация, напомнило INES, наблюдалась и в 2020 году, когда погода в странах ЕС оказалась еще более теплой.
Тем не менее объединение операторов немецких ПХГ рекомендует заблаговременно подготовиться к худшему варианту, и для этого предлагает, прежде всего, непременно обеспечить намеченную на эту зиму сдачу в эксплуатацию трех новых СПГ-терминалов на немецком побережье Северного и Балтийского морей. В дополнение к трем уже действующим в Вильгельмсхафене, Брунсбюттеле и Лубмине планируется ввести в строй терминалы в Штаде и в Мукране, а также еще один в Вильгельмсхафене. Несмотря на то, что проект в порту Мукран на восточногерманском острове Рюген натолкнулся на весьма широкое сопротивление экоактивистов и части местных жителей, правительство ФРГ не намерено отказываться от своих планов разместить здесь сразу два регазификационных судна.
"Если не удастся ввести перед зимой в строй новые плавучие СПГ-терминалы, избежать возникновения дефицита газа при экстремально низких температурах удастся, видимо, только путем дополнительных усилий по экономии газа", - предупредил глава INES Себастиан Хайнерман (Sebastian Heinermann).
Экономя энергию, домохозяйства помогут промышленности
Он указал на то, что во время морозов резкий скачок потребления газа происходит главным образом из-за того, что его начинают усиленно использовать для отопления помещений домашние хозяйства и предприятия малого бизнеса. Следовательно, "при экстремально низких температурах дополнительная экономия газа именно этой группой потребителей могла бы внести большой вклад в надежное газоснабжение индустриальных клиентов", подчеркнул Себастиан Хайнерман.
Иными словами, чем экономнее немцы будут топить в особо холодные дни, тем ниже вероятность того, что властям ФРГ придется в директивном порядке ограничивать или даже полностью прекращать поставки газа промышленным предприятиям. Что, в свою очередь, только усиливало и продлевало бы нынешнюю рецессию в ФРГ. INES рекомендует целенаправленно разъяснять населению такую взаимосвязь.
Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) еще прошлой осенью разработало план рационирования поставок топлива для промышленности в случае дефицита природного газа, однако этот план не пришлось вводить в действие, в том числе благодаря тому, что уровень запасов в немецких ПХГ всю зиму оставался на высоком уровне. Тем не менее накануне нынешнего отопительного сезона, в конце сентября, BNetzA провело "учебную тревогу" с целью проверить систему оповещения предприятий об отключении газоснабжения и механизмов взаимодействия с ними.
12 октября BNetzA опубликовало очередную еженедельную сводку состояния газового рынка ФРГ, согласно которой потребление газа в стране было в первую (чрезвычайно теплую) неделю октября на 37% ниже, чем в среднем за 2018-2021 годы. При этом у домашних хозяйств и предприятий малого бизнеса потребление оказалось даже на 54,8% ниже среднего четырехлетнего показателя. Так что октябрь имеет все шансы стать десятым месяцем в этом году, когда Германия потребляет меньше и даже существенно меньше газа, чем непосредственно перед энергетическим кризисом 2022 года.
Смотрите также: