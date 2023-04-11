В ФРГ домохозяйства сократили потребление газа на 21 процент

На фоне резкого роста цен на энергоносители немцы заметно снизили потребление света и отопления. Особенно сильно экономили Гамбург, Берлин и Бремен.

Немцы в минувшем году сильно сократили потребление энергии - в среднем домохозяйства в Германии потребили на 12 процентов меньше электроэнергии и на 21 процент меньше газа, чем в 2021 году, сообщила во вторник, 11 апреля, медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на исследование, проведенное онлайн-порталом для сравнения предложений Check24.

"На фоне сильно повысившихся цен на газ в минувшем году потребители экономили особенно сильно. В среднем немецкое домохозяйство сократило потребление газа почти на четыре тысячи киловатт/часов до 15 400 кв/ч", - сообщил представитель Check24, отметив, что наиболее экономно газ потребляли в городах-землях Гамбург, Берлин и Бремен.

В Берлине среднее ежегодное потребление газа составило лишь 11 тыс. кв/ч. В Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне и Бранденбурге средний объем потребления в 2022 году составлял от 15 до 17 тыс. кв/ч, что, по мнению экспертов, связано с большей жилой площадью, занимаемой средним домохозяйством в этих федеральных землях. Самое крупное потребление газа зафиксировано в Саксонии (19,6 тыс. кв/ч).

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