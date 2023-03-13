Проблем с заполнением ПХГ у Германии впредь больше не будет

В свои сценарии эксперты INES и EWI заложили полное прекращение импорта газа из России во все страны ЕС. Для создания запасов к следующей зиме ФРГ хватит умеренных поставок СПГ.

Дефицит газа Германии не грозит. Уровень заполнения немецких газохранилищ будет к концу нынешнего отопительного сезона "выше среднего". При очень теплых температурах он составит к апрелю 66%, при очень холодных снизится до 54%. В любом случае весенне-летний период закачки газа начнется при более чем наполовину заполненных ПХГ. Поэтому для того, чтобы довести запасы к зиме 2023/2024 до 100%, достаточно будет импорта "умеренных объемов" сжиженного газа.

Операторы газохранилищ ФРГ: ситуация лучше, чем ожидалось

Таковы ключевые оценки и прогнозы Объединения операторов немецких подземных хранилищ газа и водорода INES (Initiative Energien Speichern), представленные 13 марта в ходе ежемесячной виртуальной пресс-конференции. "В сумме перспективы очень положительные", - подчеркнул исполнительный директор INES Себастиан Блешке (Sebastian Bleschke).

Исполнительный директор INES Себастиан Блешке Фото: Pascal Wenzel/INES

Столь благоприятную ситуацию во многом обеспечили как сравнительно теплая зима, так и, по его словам, "существенная экономия газа" в стране. Поэтому реальное положение дел в газоснабжении ФРГ оказалось даже лучше, чем прогнозировало INES, хотя это объединение еще в ноябре 2022 в своем базовом сценарии исходило из того, что "дефицита газа при обычной зиме не будет". Теперь оно рекомендует "по возможности" продолжить экономию газа.

Отметим, что немецкие предприятия и домашние хозяйства стали усиленно экономить газ еще прошлой зимой - сначала из-за крайне высоких цен на него, затем еще и из-за призывов и конкретных мер правительства ФРГ. К примеру, немецкая электроэнергетика сократила в 2022 году потребление этого топлива более чем на 11%, сообщило на днях Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

Что же касается цен на газ, то INES принципиально не дает прогнозов на эту тему. Однако на пресс-конференции Себастиан Блешке, указав на обычно существенную разницу между зимними и летними биржевыми котировками сжиженного газа, предположил, что нынешние сравнительно низкие цены на СПГ будут стимулировать в ближайшее время ускоренную закачку в газохранилища.

Ученые института EWI: газа хватит во всех сценариях

В их 100-процентном заполнении к следующей зиме уверено не только объединение операторов немецких ПХГ. Такой же прогноз дал и Институт по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI). 3 марта он обнародовал обширное исследование о перспективах глобального газового рынка до 2035 года, сделанное по заказу министерства экономики и защиты климата ФРГ.

В нем коллектив из шести ученых смоделировал, в частности, несколько сценариев заполнения немецких ПХГ в 2023-2025 годах. И во всех сценариях Германия получает к осени заполненные по максимуму газохранилища. Даже в том гипотетическом случае, если Россия полностью прекратит те поставки трубопроводного газа, которые идут сейчас в Европу через Украину и через Турцию по "Турецкому потоку", и Германии придется из своего импорта и из своих запасов компенсировать восточноевропейским партнерам по ЕС половину выпавших объемов.

Весьма симптоматично, что INES, моделируя потребности Германии в мощностях приемных СПГ-терминалов в ближайшие два года, тоже закладывает в свой сценарий вариант полного прекращения поставок в ЕС российского газа. Так что и немецкие профессионалы-газовики, и ученые EWI не ожидают какого-либо возобновления сотрудничества ФРГ с "Газпромом" и, скорее, допускают, что страны Евросоюза вообще больше не будут импортировать это топливо из РФ.

При этом ни те, ни другие не уточняют, произойдет ли это из-за того, что Москва "отключит газ", или же потому, что ЕС вслед за эмбарго на уголь, нефть и нефтепродукты из РФ в конце концов введет запрет и на импорт российского трубопроводного газа.

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