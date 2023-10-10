  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Германия предоставит Украине системы ПВО на 1 млрд евро

Жан Рофе
10 октября 2023 г.

Минобороны ФРГ объявило о выделении Украине нового пакета помощи, в который вошли системы ПВО, ракеты к ним, оружие, транспортные средства и оснащение военнослужащих.

https://p.dw.com/p/4XMyg
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в объеме более одного миллиарда евро, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 10 октября. "Германия и в будущем будет помогать Украине тем, в чем она больше всего нуждается", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Для защиты критической инфраструктуры в предстоящую зиму Украина получит системы ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard на общую сумму в 1 миллиард евро, говорится в сообщении. Кроме того, в пакет входит оружие, транспортные средства и оснащение военнослужащих на сумму в 20 миллионов евро.  

Patriot, IRIS-T, Gepard

Система Patriot будет предоставлена Киеву из запасов бундесвера и включает станцию управления, радиолокационную установку, восемь пусковых установок и более 60 ракет. Обучение украинских военных, которые будут ею управлять, начнется в ближайшие недели, говорится в сообщении.

Дополнительно Германия поставит один, уже третий по счету зенитный ракетный комплекс средней дальности IRIS-T SLM и один ЗРК IRIS-T SLS ближнего радиуса действия - с ракетами к ним. Этими поставками ФРГ выполнит обещания, данные Украине в прошедшие месяцы, отмечает Минобороны ФРГ.

По данным ведомства, поставки амуниции не прекращаются, в настоящее время готовится отправка снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, в ближайшие недели Украина получит еще 10 танков Leopard 1A5, три зенитных установки Gepard, 15 бронированных грузовых машин и 20 бронированных медицинских машин.

Смотрите также:

Зеленский на саммите в Гранаде: что Украина ждет от ЕС?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

"Мы привыкли к войне": дети прифронтовой полосы в Украине

Не все в Украине могут или хотят покинуть города и села, расположенные вблизи от линии фронта. Целые семьи с детьми остаются жить в прифронтовой полосе. Репортаж DW из городка Курахово, расположенного всего в 16 км от передовой.
Конфликты2 октября 2023 г.03:29 мин.
external

Оставят ли США Украину без военной помощи из-за хаоса в Конгрессе? DW Новости (04.10.2023)

Оставят ли США Украину без военной помощи из-за хаоса в Конгрессе? DW Новости (04.10.2023)

Конфликт в Конгрессе США вышел на новый уровень. Республиканец Кевин Маккарти смещен с поста спикера Палаты представителей. Это произошло впервые в истории США. Голосование инициировал конгрессмен Мэтт Гетц, относящийся к ультраправому крылу республиканцев. Его претензии к Маккарти связаны с принятием законопроекта о временном бюджете. В результате конфликта в нем нет средств на помощь Украине.
4 октября 2023 г.33:38 мин.
external

Осенний призыв. Ракеты ATACMS и Кащей-Путин. Нагорный Карабах - "Заповедник", выпуск 280, 01.10.23

Осенний призыв. Ракеты ATACMS и Кащей-Путин. Нагорный Карабах - "Заповедник", выпуск 280, 01.10.23

Повесточные облавы в недалеком будущем. Сказка о Царе Кощее, абрамсах и ракетах ATACMS. Попурри "Европесня": украинское зерно, миграционный кризис в ЕС и мирный атом принца Салмана. Народная сказка про Карабах. Смотрите в 280-м выпуске "Заповедника"!
Политика1 октября 2023 г.13:36 мин.
Показать еще