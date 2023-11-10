Канцлер ФРГ обещает расходы на оборону на уровне 2% ВВП

Расходы Германии на оборону не опустятся ниже 2 процентов ВВП и после израсходования спецфонда для бундесвера, заявил Олаф Шольц. Канцлер выразил поддержку совместным оборонным проектам с Францией.

Германия "в долгосрочной перспективе" будет выделять на оборону два процента валового внутреннего продукта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на конференции вооруженных сил страны - бундесвера в пятницу, 10 ноября. Позиция Берлина касается и того времени, когда специальный фонд для перевооружения бундесвера объемом 100 млрд евро будет израсходован, подчеркнул Шольц. "Нет абсолютно никаких сомнений в том, что поворотный момент, представляющий собой агрессивную войну России (против Украины. - Ред.), требует долгосрочного изменения курса", - отметил Шольц. Правительство ФРГ работает над "путем корректировки оборонного бюджета", добавил он.

Кроме того, канцлер Германии выразил приверженность совместным с Францией оборонным проектам. Система ПВО "Европейский небесный щит", создаваемая по инициативе Берлина, является ключевым элементом безопасности как ФРГ, так и Европы, отметил Олаф Шольц. По его мнению, эта инициатива может способствовать более тесному сотрудничеству в области вооружений в Евросоюзе. "В этом смысле мы продвинули проект системы ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) с Францией и Испанией, а теперь будем продвигать с Францией проект создания основного боевого танка (Main Ground Combat System, MGCS) под руководством Германии", - пояснил глава правительства.

Спецфонд для перевооружения бундесвера

О создании специального фонда для переоснащения бундесвера было объявлено через несколько дней после вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года. Программа нацелена на обширные закупки вооружений - от самолетов-невидимок до новых фрегатов и бронетранспортеров. По словам Шольца, к концу года контракты, заключенные в рамках программы, покроют две трети средств фонда, а через бюджетный комитет бундестага могут пройти 50 закупочных проектов.

Шольц: Следует быть готовыми к долгой войне РФ против Украины

В то же время канцлер Германии не видит признаков того, что Россия прекратит войну против Украины и выведет оттуда свои войска. "Нам следует быть готовыми к тому, что эта война может продолжаться очень долго", - заявил Шольц. Однако боевые действия уже продолжаются гораздо дольше, чем рассчитывал президент РФ Владимир Путин, добавил он.

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