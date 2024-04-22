Крупнейшие маневры в Германии. НАТО учится сдерживать Россию

"Quadriga 2024" - так называются начавшиеся 22 апреля, самые крупные с момента полномасштабного вторжения России в Украину, маневры сухопутных войск бундесвера. Более 12 тысяч военнослужащих ФРГ будут до конца мая отрабатывать экстренное выдвижение по сигналу тревоги, переброску через территорию Германии как немецких войск, так и солдат армий других стран НАТО, и боевые действия. Предыдущие маневры примерно такого масштаба проходили на территории ФРГ в 1988 году.

"В ближайшие недели мы доставим немало неудобств гражданскому населению", - откровенно предупредил на пресс-конференции в Берлине, 22 апреля, Карстен Бройер (Carsten Breuer), генеральный инспектор бундесвера (в армиях других стран это начальник Генштаба. - Ред.): станет громче и теснее как на автомобильных трассах, так и на железной дороге, и это не останется без последствий для повседневной жизни Германии.

"Все пути ведут через Германию"

Проведение столь крупных учений высший военный чин бундесвера объяснил необходимостью усиленных тренировок - не только каждого военнослужащего в отдельности, но и координирующих служб, обеспечивающих логистику на территории Германии. Ведь ФРГ вследствие своего географического положения оказалась центральным логистическим узлом для переброски войск и боевой техники на северо-восточный, восточный и юго-восточный фланги НАТО в Европе.

Карстен Бройер (справа) и Александер Зольфранк на пресс-конференции в Берлине, 22 апреля Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Фактически все пути ведут через Германию, - заявил Бройер. - И мы должны постоянно проверять, что мы можем делать более эффективно, что нужно улучшить, но и продемонстрировать наши способности - и как НАТО в целом, и как бундесвер в отдельности". "Quadriga 2024", пояснил он, это часть уже идущих, еще более крупных маневров, в которых отрабатывается переброска войск со всей территории НАТО, в том числе из США, на восточный фланг альянса.

Общая численность участвующих в них военнослужащих из всех 32 стран альянса - около 90 тысяч человек, а территория учений простирается от севера Норвегии через Литву и Польшу до Румынии. По словам генерального инспектора бундесвера "скорость и эффективная военная мобильность являются значительным фактором убедительного сдерживания на восточном фланге".

"Военный Шенген" для сдерживания России

Кого собирается сдерживать бундесвер и армии других стран НАТО, ясно - Россию. "На этих учениях мы отрабатываем действия и процедуры, необходимость в этом возникла из-за изменения ситуации с обеспечением безопасности, - указал на пресс-конференции начальник Командного центра НАТО по тыловому обеспечению и логистике в Ульме (Joint Support and Enabling Command) генерал-лейтенант Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank). - При этом мы так оптимизируем все наши процессы, чтобы быть готовым к сценарию в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, то есть к отпору равносильному противнику".

Боевая техника НАТО на марше (фото из архива) Фото: Getty Images/AFP/R. van Lonkhuijsen

Речь, среди прочего, идет о создании таких транспортных коридоров, по которым военнослужащие и боевая техника разных стран НАТО могли бы беспрепятственно перемещаться через границы государств, входящих в альянс. "Чтобы нужные силы в нужный момент оказались в нужном месте", - подчеркнул генерал.

Пока это не так. По данным источников DW, каждая единица военной техники, пересекающая границу, например, из Германии в Польшу, должна быть зарегистрирована в польской таможне и получить соответствующее разрешение. Чтобы облегчить и ускорить переброску войск, Германия, Нидерланды и Польша планируют создать "пространство военной мобильности". Александер Зольфранк назвал это пространство своего рода "военным Шенгеном", к которому надеется он, присоединятся и другие страны НАТО.

В ходе идущих учений, рассказал генерал-лейтенант, отрабатываются также новые оборонительные планы НАТО, которые в альянсе стали разрабатывать после начала открытого вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, и утвержденные на саммите НАТО в Вильнюсе летом прошлого года.

Чему война России в Украине научила НАТО

Можно исходить из того, что и в прежних планах альянса учитывалась тактика и стратегия потенциального противника, совершающего нападение на одну из стран НАТО, что автоматически приводит в действие 5-ю статью Североатлантического договора о коллективной обороне.

Какие принципиально новые факторы учитываются в этих планах - теперь на основе более чем двухлетнего наблюдения за тактикой и стратегией России в ее войне против Украины? Что стало сюрпризом для немецких военных?

Украинский военнослужащий запускает дрон Фото: picture alliance/dpa/ukrin

"А насколько большим сюрпризом для самой российской армии оказалась ее собственная тактика, успехи или возможности, которые она создала для себя в начале вторжения, - вопросом на вопрос корреспондента DW ответил генерал Карстен Бройер. - Думаю, что планы были иными и предусматривали нечто другое. Но это именно то, что мы анализируем и на что готовимся реагировать".

К числу же непосредственных уроков, которые из войны России против Украины должен извлечь бундесвер и вооруженные силы других стран, добавил Бройер, это активное применение различных беспилотников: "Это стало откровением для Запада, поскольку ход военных действий во много определяется именно дронами. И это один из главных уроков войны в Украине".