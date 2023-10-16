НАТО отрабатывает оборону с помощью ядерного оружия

Маневры "Стойкий полдень" в этом году пройдут в Италии, Хорватии и Средиземном море. Они являются рутинным мероприятием и не связаны с ядерными угрозами России, указывают в НАТО.

НАТО начала ежегодные учения по обороне европейской территории альянса с применением ядерного оружия. Начало очередных маневров "Стойкий полдень" ("Steadfast Noon") в понедельник, 16 октября, подтвердил агентству dpa представитель Североатлантического альянса в Брюсселе. В этом году главным местом их проведения стало воздушное пространство над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

В учениях, которые продлятся до 26 октября, задействовано до 60 самолетов, в том числе современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности Boeing B-52. В число участников входят 13 стран - членов НАТО, включая Германию. О сценарии и деталях учений альянс не предоставляет никакой информации.

Столтенберг: Война РФ напоминает о важной роли ядерного сдерживания

Несколькими днями ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины является напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании агрессии. По его словам, новые учения будут являться четким сигналом того, что альянс будет охранять и защищать всех своих союзников. Они будут способствовать повышению доверия, эффективности и безопасности ядерного сдерживания, добавил Столтенберг. Одновременно в НАТО подтвердили, что учения не являются реакцией на войну РФ против Украины, а представляют собой рутинное тренировочное мероприятие.

В 2022 году местами проведения учений "Стойкий полдень" было в особенности воздушное пространство Бельгии и Великобритании, а также Северное море. После начала полномасштабной войны РФ против Украины российский президент Владимир Путин, а также другие высокопоставленные представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие.

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