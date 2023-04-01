Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

ФРГ не является ядерной державой, но привержена ядерной стратегии США. В свете войны в Украине и разрушения системы контроля над ядерными вооружениями Берлину все труднее сохранять взвешенный подход.

Если бы холодная война достигла стадии ядерной, она, скорее всего, началась бы на территории Германии. Географически ФРГ располагалась между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, с одной стороны, и Советским Союзом и странами Варшавского договора - с другой. Политически страна была расколота на Запад и Восток. Стратегически именно здесь - по обе стороны железного занавеса - столкнулись бы американские и советские военные.

Вопрос о контроле над вооружениями

Таким образом, Германия была своеобразной "ядерной растяжкой" между враждующими сверхдержавами. В настоящее время страна выигрывает от того, что находится под ядерным зонтиком США, однако она по-прежнему подвергается прямому риску ядерной эскалации. При этом в бывшей Западной Германии сформировалось мощное пацифистское движение, в то время как многие жители бывшей Восточной Германии придерживаются менее враждебного отношения к России.

Российские стратегические ракетные комплексы "Ярс" на параде в Москве, июнь 2020 года Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

С учетом всех этих факторов особенно чувствительным в ФРГ является вопрос о контроле над вооружениями. "Германия по-прежнему четко привержена своему участию в контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении (ядерного оружия. - Ред.), даже с учетом изменившихся условий", - заявили DW в министерстве иностранных дел ФРГ. "Изменившиеся условия" - это ссылка на вторжение России в Украину, которое, как опасаются некоторые военные аналитики, может привести к тому, что президент РФ Владимир Путин нарушит "ядерное табу", если его обычные силы не добьются успеха на поле боя.

"Федеральное правительство вместе со своими партнерами однозначно выступает против любого смягчения табу", - добавил представитель правительства Германии, имея в виду неписаное соглашение - не применять ядерное оружие (ЯО) с тех пор, как США дважды сделали это против Японии, закончив Вторую мировую войну в 1945 году.

Ядерное балансирование Германии

Негативное отношение к ядерному оружию в Германии конкурирует с ожиданием того, что оно будет поддерживать статус-кво в области безопасности. Программа совместного использования этого вида оружия в НАТО под названием "ядерный обмен" - давняя политика альянса, позволяющая размещать американское ЯО на территории стран-членов, также предусматривает, что военно-воздушные силы этих стран, в том числе Германии, могут нести его в случае ядерной войны.

По оценке вашингтонского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, в настоящее время на авиабазе Бюхель в ФРГ находится до 20 американских атомных бомб. В прошлом организация сообщала еще примерно о 130 ядерных боезарядах на авиабазе Рамштайн, однако их вывезли оттуда в период с 2001 по 2005 годы.

Авиабаза Бюхель на западе Германии Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Это балансирование Берлина добавляет напряженности как во внутренней политике страны, так и в отношениях в евроатлантическом альянсе. Однако все разногласия отошли на второй план после начала войны России против Украины. Официальные представители НАТО используют любую возможность, чтобы показать, что попытки России расколоть альянс потерпели неудачу. А политики из партии "зеленых", которая традиционно является в Германии одним из основных критиков ядерного оружия, оказались среди самых ярых сторонников Украины.

"Очевидно, что мы находимся в какой-то переломной точке", - сказал DW эксперт американского Центра по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Эрат. По его словам, одним из способов, который Россия выбрала для достижения своей цели, является угроза применения ядерного оружия.

Балансирование на грани ядерной войны - в прошлом и настоящем

Эта цель России - взять под контроль Украину и сломить ее поддержку со стороны США и НАТО - до сих пор не достигнута. Однако использование ядерного оружия в качестве "дипломатического инструмента", по словам Эрата, в некоторой степени эффективно снижает поддержку Киева Западом. США осторожны и стараются избежать эскалации, которая могла бы привести к прямому конфликту с Россией, и официальные лица Германии часто выражают обеспокоенность угрозой пересечения пресловутой красной черты, которая сделала бы Германию участником войны.

"Настоящая опасность заключается в том, что может создаться впечатление, будто Россия добилась успеха в этом конфликте, и этот инструмент (угроза применения ядерного оружия. - Ред.) будет воспринят как эффективный. Тогда это откроет шлюзы", - предупреждает Джон Эрат. По его мнению, официально не признанные ядерные государства, такие как Северная Корея, будут после этого смелее угрожать своими арсеналами для достижения своих целей.

Такая "ядерная дипломатия" имеет прецедент. В 1980-х годах новое развертывание Советским Союзом ядерных сил в Европе побудило НАТО ответить тем же. Массовые протесты, особенно в Западной Германии, вынудили правительство ФРГ выступить против размещения большего количества американских ракет на ее территории.

Как считают в НАТО, это был "трудный период как для Западной Германии, так и для альянса". Однако союз устоял. Был достигнут "двойной" компромисс, который предусматривал развертывание большего числа боеголовок, а также переговоры с СССР о заключении сделки по контролю над вооружениями. "Различия между союзниками по НАТО в отношении терпимости в отношении ядерных рисков могут стать для России поводом для давления", - пояснил DW Йонас Шнайдер (Jonas Schneider), эксперт по международной безопасности берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По его словам, в целом Германия занимает более осторожную позицию, когда речь идет о ядерных рисках.

Договоры - лишь один из элементов контроля над ядерным оружием

Система контроля над вооружениями находится на самом низком уровне после того, как Россия в конце февраля приостановила свое участие, но не вышла из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), последнего крупного соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы России и США. Но, по крайней мере, на ближайшую перспективу эксперты в сфере безопасности, в том числе Шнайдер, настроены относительно оптимистично. "В целом я не вижу увеличения ядерной опасности в результате того, что случилось с СНВ-3", - уточнил он.

Отчасти это связано с тем, что договоры являются лишь одним из элементов контроля над вооружениями. Прозрачность, диалог и сбор данных как открытыми, так и тайными способами - прочие элементы. Ядерное оружие - дорогое и привлекает к себе внимание, поэтому изменения в его количестве или развертывании довольно легко обнаружить.

Договоры распространялись только на российские и американские арсеналы. Хотя на долю РФ и США приходится около 90 процентов мирового ядерного оружия, включая средства для нанесения первого удара, отсутствие Китая среди участников таких договоров вызывает большую тревогу. Есть несколько малых и средних государств, обладающих ядерным оружием, однако, по мнению Джона Эрата, именно в Китае "все меняется в ядерной сфере". Более того, США не хватает информации и каналов связи с КНР, которые выстраивались с Россией десятилетиями. "Если бы разразился кризис из-за Тайваня, было бы сложнее установить прямую связь с Пекином", - предупредил он.

Большинство стран мира не обладают ЯО, а 92 из них подписали Договор о запрещении ядерного оружия. Однако без участия какой-либо из ядерных держав соглашение носит символический характер. Германия, которая, с одной стороны, поддерживает движение за запрещение ядерного оружия, а с другой - привержена ядерной доктрине США, пытается делать две вещи одновременно. Она присутствовала на совещании по договору в 2022 году в Вене в качестве наблюдателя - это отражение антиядерных устремлений ФРГ, конкурирующих с реальными ядерными обязательствами.

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