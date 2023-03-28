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ПолитикаСША

США и РФ прекратили обмен данными по своим ядерным арсеналам

Александра Иванова
1 ч. назад

Россия отказалась предоставить США данные, обмен которым предусматривал СНВ-3. В ответ в Вашингтоне заявили, что также не станут предоставлять эти данные Москве, пока РФ не изменит позицию.

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Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе - о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах. Об этом заявил во вторник, 28 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, американская сторона будет согласна возобновить обмен данными, только если Россия также пойдет на этот шаг. Ранее в тот же день помощник министра обороны США по политике в сфере космоса Джон Пламб рассказал на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, что 27 марта американская сторона обратилась к России в связи с предстоящим в конце месяца полугодовым обменом данными в соответствии с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Москва ответила, что "не предоставит эту информацию". "И поэтому в качестве дипломатической контрмеры Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в ответ", - сказал Пламб, назвав поведение России "безответственным".

Аналогичное заявление перед журналистами сделал в этой связи представитель Госдепартамента Ведант Патель. "Из-за несоблюдения Россией обязательств по договору Соединенные Штаты не будут предоставлять свои данные России в рамках двухгодичного обмена, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению договора", - указал он.

Россия приостановила участие в договоре СНВ-3

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года тогдашними президентами США и России - Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым - и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон еще на 5 лет. 29 января 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

Однако 21 февраля, выступая перед Федеральным собранием, Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в договоре, однако не выходит из него. Причиной такого шага Путин назвал неопределенность с тем, как будут учитываться ядерные арсеналы таких стран НАТО, как Великобритания и Франция.

Согласно СНВ-3, Вашингтон и Москва обязывались сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц и ограничить количество пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Кроме того, он предусматривал взаимные инспекции США и РФ на военные ядерные объекты друг друга для обоюдного контроля за вооружениями.

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