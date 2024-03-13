ВСУ усилили атаки дронами на Россию. С чем это связано?

Действительно ли ВСУ удалось остановить наступление российских войск в Донбассе? И как усиление ударов дронами по территории РФ может повлиять на переговоры по поставке Украине ракет TAURUS? DW поговорила с экспертами.

Украина в последние дни усилила атаки дронами по территории России. В ночь на среду, 13 марта, российские регионы были атакованы десятками беспилотников. В Рязани был нанесен удар по нефтезаводу, в Белгороде дрон врезался в здание ФСБ. В Минобороны России уточнили, что в течение прошедшей ночи и утра были сбиты в общей сложности 65 БПЛА: 35 дронов в Воронежской области, 12 - в Белгородской, по восемь - в Брянской и Курской, по одному - в Ленинградской и Рязанской.

За несколько дней до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ удалось остановить наступление российских войск на востоке Украины. DW поговорила с военными экспертами о ситуации на восточном фронте, причинах усиления атак беспилотниками и возможном влиянии этой новой тактики ВСУ на поставки Украине дальнобойных ракет TAURUS.

"У российской армии закончились возможности"

У российской армии уже нет тех сил и возможностей, которые были две недели назад, чтобы продолжать атаки на востоке Украины, говорит военный аналитик Ян Матвеев. "Российские военные добивались все меньше успехов. За последнюю неделю они не смогли взять под контроль даже те села, на окраинах которых находились. И поэтому действительно можно сказать, что российское наступление остановилось", - считает эксперт.

Разрушенная в результате боев Авдеевка, февраль 2024 года Фото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

Подобное развитие ситуации Матвеев называет "логичным и совершенно ожидаемым": у российской армии, по его словам, "попросту закончились возможности". "Невозможно бесконечно наступать, особенно так тяжело, как это делала российская армия. Подразделения изнашиваются, несут большие потери, их нужно отводить на переформирование, пополнять боеприпасы, - объясняет аналитик в беседе с DW. Ну и, естественно, украинские военные тоже не бездействовали. Они старались отбиваться, минимизировать потери по территории. И им это, в принципе, удалось".

При этом украинский военный аналитик, эксперт Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что о стабилизации линии фронта говорить рано: решающих признаков этого, по его словам, пока что не видно. Однако в целом Украина изменила стратегию войны, указывает он: "Сейчас это дальнее нанесение поражения по объектам и целям, которые определяют стратегический потенциал противника". Более активное применение этой методики, по словам Машовца, в среднесрочной перспективе позволит в значительной мере подорвать военный потенциал российской армии.

Почему Украина усилила атаки беспилотников по территории РФ

Одним из признаков новой тактики ВСУ украинский военный эксперт называет усиление ударов украинских беспилотников по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Смысл этой методики достаточно утилитарен, считает Машовец: "Работа НПЗ влияет на объем топлива, которое активно используется объединением российских войск на территории Украины. Поэтому снижение потенциала России в этой области напрямую влияет на количество операций армии РФ: чем меньше работающих НПЗ, тем меньше атак на ВСУ будет осуществляться".

Увеличение числа атак украинских дронов на российские НПЗ, по мнению украинского военного эксперта, преследует еще одну цель: это снижает возможность России торговать нефтепродуктами - "одним из основных источников финансовых поступлений в российский бюджет". Мнение Машовца разделяет и российский военный аналитик Матвеев: удары украинских дронов по НПЗ и нефтехранилищам в России "влияют на экспортные возможности путинской власти по продаже топлива - и это оказывает прямое воздействие на ход войны".

Пожар в Усть-Луге после атаки беспилотников из Украины, 21 января 2024 года Фото: Telegram Channel of head of the Kingisepp district administration Yuri Zapalatskiy/AP/picture alliance

Ян Матвеев не исключает, что в ближайшие дни Украина может еще больше усилить атаки дронами на российскую территорию: "Я думаю, что они так подгадали, чтобы атаковать накануне так называемых выборов путинских. Психологическое воздействие в военных действиях тоже имеет серьезное значение. И украинские военные рассчитывают показать, что Путин не может защитить Россию, не может защитить инфраструктурные объекты от украинских беспилотников".

Матвеев также вполне допускает, что в качестве психологической атаки Украина может снова попытаться атаковать дронами Кремль: "Никакой военной пользы от этого не будет. Но психологически это выглядит очень серьезно. Если вечером 17 марта, когда в новостях будут рассказывать, как здорово Путин победил на выборах, над куполом Кремля взорвется какой-нибудь небольшой беспилотник, это будет довольно серьезным сигналом".

Киев выполняет условия договора с западными партнерами

Некоторые наблюдатели опасаются, что удары украинских дронов по инфраструктуре на территории РФ могут навредить переговорам по предоставлению Украине дальнобойных ракет, в частности, TAURUS, о которых Киев уже долгое время просит партнеров в Германии. Константин Машовец также говорит об этом риске, отмечая, вместе с тем, что "аргументация может быть двусторонней".

Киев давно убеждает Германию обеспечить ВСУ дальнобойными ракетами TAURUS Фото: Leonhard Simon/Getty Images

С одной стороны, "с точки зрения целесообразности ведения боевых действий, все, что приносит пользу и влияет на военный потенциал противника, является целесообразным, правомерным и стоит использовать". Но если рассматривать эти атаки с точки зрения тех, хочет убедить Украину начать переговоры с Россией, "они, конечно, влияют негативно", констатирует украинский аналитик.

Ян Матвеев, в свою очередь, уверен, что Германия не должна испытывать опасения по поводу того, что Украина использует ракеты TAURUS для атак по российской инфраструктуре. Главная цель Украины, для которой ей и нужны дальнобойные ракеты, по мнению российского военного эксперта, - это Крымский мост. "На территории Российской Федерации нет каких-то уникальных целей, по которым надо ударить ракетами TAURUS. До военных баз, допустим, в Белгородской области, могут долететь и Storm Shadow, которые есть у Украины".

Но украинские военные этого не делают, подчеркивает российский военный аналитик: "Они выполняют условия договора с западными партнерами, в соответствии с которыми западные ракеты не должны атаковать российскую территорию. Обстрелов российской территории ракетами HIMARS тоже ни разу не было зафиксировано". Поэтому опасения немецких политиков необоснованны, говорит Матвеев: если Украина не запускает по территории РФ те ракеты, которые у нее есть, она не будет применять для этой цели и TAURUS.

В любом случае, западным партнерам "надо определиться с приоритетами", говорит Константин Машовец. "Если они ограничивают возможности Украины ввести войну, они побуждают агрессора на еще большую войну. Это надо объяснять нашим партнерам, этим должны заниматься наше внешнеполитическое ведомство и военно-политическое руководство страны", - резюмирует украинский военный аналитик.

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