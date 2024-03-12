Зеленский: Наступление РФ на востоке Украины остановлено

Зеленский оценивает ситуацию на фронте значительно лучше, чем в последние три месяца. По словам президента Украины, наступление войск РФ на востоке остановлено, они не могут продвигаться, потеряв много самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское наступление на восточном фронте остановлено. В интервью французским СМИ - газете Le Monde и телекомпании BFM TV - в понедельник, 11 марта, он подчеркнул, что в настоящее время ситуация на фронте намного лучше, чем была в течение последних трех месяцев.

"У нас были трудности из-за недостатка артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и плотности российских беспилотников. Мы хорошо поработали против российской авиации, мы восстановили ситуацию на востоке, и российское наступление было остановлено", - рассказал он.

Зеленский указал, что российские войска разрушили Авдеевку и сумели захватить украинские территории, однако теперь они уже больше не могут продвигаться, поскольку потеряли большое количество самолетов.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что ВСУ удастся полностью остановить российское наступление, глава украинского государства подчеркнул, что в этом вопросе необходимо быть реалистами. "Мы не можем быть уверенными, пока идет эта война, мы будем такими, когда победим, - отметил Владимир Зеленский. - Почему я не настроен более позитивно? Потому что, возможно, завтра, через неделю или месяц русские могут получить еще миллион боеприпасов, а тех, на которые мы рассчитываем, нет".

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