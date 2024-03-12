Нижегородский НПЗ частично прекратил работу из-за атаки БПЛА

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Лукойла" в Нижегородской области остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти после пожара в результате атаки беспилотников во вторник, 12 марта. Об этом со ссылкой на источник на предприятии сообщает "Ъ-Приволжье". Как сообщает агентство Reuters, остановленная установка АВТ-6 обеспечивала около 53% от переработки всего НПЗ. "Лукойл" отказался от комментариев.

Ранее в этот же день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в результате атаки БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне произошел пожар на одной из установок по переработке нефти.

Всего за ночь дроны атаковали семь регионов РФ

Помимо Нижегородской, под удар беспилотников в ночь на вторник, 12 марта, попали Орловская, Курская, Воронежская, Тульская и Белгородская области. О сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы, также заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В Орловской области БПЛА попал в резервуар нефтехранилища. В результате удара начался пожар. В Белгороде БПЛА врезался в здание администрации города. Украина официально не брала на себя ответственность за удары дронами.

Смотрите также: