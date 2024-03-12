Семь российских регионов подверглись ночной атаке дронов

По данным местных властей и СМИ, в результате атак дронов вспыхнули пожары на нефтебазах в Орле и Нижегородской области. Еще в пяти российских регионах отчитались об отражении нападений беспилотников.

Сразу несколько российских регионов подверглись в ночь на вторник, 12 марта, атакам дронов. Так, о сбитых средствами ПВО беспилотниках сообщили губернаторы Воронежской, Курской и Тульской областей, а также мэр Москвы. Белгородский губернатор рассказал, что сброшенные с БПЛА взрывные устройства повредили линии электропередачи, а в Орле и под Нижним Новгородом атакованы нефтебазы.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, "в результате взрывов пострадавших нет", без электроснабжения остались семь сел.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в Telegram, о "падении БПЛА", уточнив, что атаке подвергся "объект топливно-энергетического комплекса", вспыхнул пожар. В пресс-службе правительства Орловской области рассказали ТАСС, что загорелся резервуар нефтехранилища в Орле, на тушении работают более 60 человек.

По данным "Базы", беспилотник также упал на территории нефтебазы "Лукойла" в Нижегородской области, в результате чего там начался пожар.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО в Раменском городском округе сбили беспилотник, летевший на Москву.

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