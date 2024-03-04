Бербок призвала рассмотреть "все средства" для помощи Киеву

На фоне продолжающихся в Германии дискуссий о возможности поставок Украине крылатых ракет TAURUS министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала тщательно проверить "все средства", которыми можно помощь стране, обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ. Российский президент Владимир Путин ведет "войну на истощение", поэтому Германии следует изучить варианты предоставления всей военной помощи, возможной в соответствии с международным правом, заявила Бербок в понедельник, 4 марта, в Черногории.

При этом фактические основания для военной помощи очевидны, указала далее немецкий министр, сославшись на постоянные воздушные тревоги, крайне ограничивающие повседневную жизнь людей. Тем самым Бербок в очередной раз косвенно поддержала, в том числе, предоставление Украине дальнобойного оружия, от чего до сих пор отказывается канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Шольц отказывается передать Киеву ракеты TAURUS

Украина страдает от масштабной нехватки боеприпасов, а также уже много месяцев запрашивает у Германии передачу дальнобойных систем TAURUS. При этом Шольц отклоняет эти запросы. 4 марта он в очередной раз выступил резко против передачи таких ракет Киеву. "Невозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено", - сказал канцлер.

Шольц обосновывает отказ от передачи Украине ракет TAURUS опасениями, что Германия окажется втянутой в войну России против Украины. Между тем, в последние дни разгорелся скандал вокруг утечки аудиозаписи разговора предполагаемых офицеров бундесвера с обсуждением возможности ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS. Берлин признал факт перехвата разговора, но не комментировал его содержание.

При этом Шольц в последнее время неоднократно высказывался в поддержку более решительной дальнейшей помощи Киеву. "Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу", - заявил глава немецкого правительства в бундестаге в конце января. Границы в Европе больше никогда не должны изменяться с применением силы, и Германия продолжит вносить свой вклад, чтобы не допустить этого, пообещал он. В этом выражается "наша приверженность миру и безопасности в Европе", пояснил Шольц. "Мы хотим, чтобы в этом принимали активное участие больше стран, в том числе посредством поставок оружия", - указал он. По словам канцлера, он сознательно не называет страны ЕC, которые недостаточно помогают Киеву, надеясь на изменение их позиции.

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