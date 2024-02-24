Глава МИД Германии посетила Одессу

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в субботу, 24 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы посетила Одессу.

За два года, прошедшие с момента российского вторжения, ЕС и Украина "пошли по общему европейскому пути", с целью принятия страны в Европейский Союз, указала Бербок. Кулеба поблагодарил главу МИД ФРГ за то, что своим визитом она вновь продемонстрировала знак солидарности. "Украина не одинока, у нее есть влиятельные друзья, мы преследуем те же цели", указал Кулеба. По его словам, решив начать переговоры с Украиной о вступлении, Европейский Союз показал себя сильным политическим игроком, который может принимать заслуживающие уважения исторические решения. "Именно сейчас пишется история", - подчеркнул Кулеба.

Из соображений безопасности визит главы германского внешнеполитического ведомства в Украину не анонсировался. Это уже пятый визит Бербок в Украину с начала полномасштабной российской агрессии и ее первое посещение Одессы.

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