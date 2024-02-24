По всей Германии прошли акции в поддержку Украины

Участники акций солидарности с Украиной отмечали, что украинцы отстаивают не только свою свободу, но и защищают европейскую демократию.

Во вторую годовщину начала полномасштабной российской агрессии против Украины в субботу, 24 февраля, во многих городах Германии прошли акции солидарности с Украиной.

В Берлине в акции, прошедшей у Бранденбургских ворот, приняли участие более 3000 человек. Многие из них держали в руках украинские флаги и транспаранты, на которых, в частности, можно было увидеть надписи: "Россия всегда лжет", "Дьявол сидит в Кремле". Демонстранты скандировали слоган: "Россия - террористическое государство" и другие подобные лозунги, в основном на украинском, сообщает корреспондент DW. Среди пришедших на акцию - в подавляющем большинстве женщины. Многие пришедшие выбрали одежду в цветах национального флага, обернули во флаги детей, коляски с ними, или завернулись сами.

Кульминацией акции стал митинг у здания российского посольства, длившийся около двух часов. Еще одна большая демонстрация перед посольством России запланирована на воскресенье.

Акция Greenpeace в Берлине

Утром в субботу активисты природоохранной организации Greenpeace в качестве акции протеста против войны в Украине осуществили проекцию на здание российского посольства в Берлине надписей "Прекратите убивать" и "Руки прочь от Украины". Эта акция произошла несмотря на то, что 21 февраля Высший административный суд Берлина - Бранденбурга подтвердил решение суда низшей инстанции о запрете проецировать изображения на посольство России в германской столице в ходе протестов.

Крупные акции солидарности в Бонне и Кельне

Акцию под названием "Также за вашу свободу!" провели украинцы в Бонне, сообщает корреспондент DW. Ее участники напомнили, что Украина борется не только за себя, но и за всю Европу. В центре Бонна показали расстрелянное россиянами авто, в котором погибла украинская семья около Ирпеня два года назад. А также работу Жака Тилли (Jacques Tilly), одного из самых известных в Германии создателей высмеивающих политиков саркастических композиций. Это фигура Путина, пытающегося "проглотить" Украину, с надписью "Подавись!" Общественные организации UA Welle Bonn и Ukrainer in Bonn призвали немецких и европейских политиков сохранять единство и не терять драгоценное время в дискуссиях, предоставлять ли оружие Украине.

Более 6000 человек собрались на акцию солидарности и протеста в Кельне. В ней приняли участие министр экономики земли Северный Рейн - Вестфалия Мона Нойбаур (Mona Neubaur) и земельный министр по делам Европы Натанаэль Лимински (Nathanael Liminski). Как указал Лимински, выступая перед собравшимися, российский режим борется не только против Украины, но и против основополагающих принципов, на которых базируется современная Европа. Поэтому, указал он, в Украине идет битва "за всех нас".

Акции солидарности с Украиной прошли также в Гамбурге, Ахене, Трире и многих других городах Германии.

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